◆외교부 〈대사〉▶주인도네시아대사 박태성 〈과장급〉▶감사담당관 박세진 ▶정보화담당관 진선혜 ▶외교통신담당관 김월순 ▶동북아2과장 권태한 ▶동북아협력과장 장영재 ▶아세안협력과장 표정화 ▶한미지위협정과장 박승언 ▶서유럽과장 장형욱 ▶중유럽과장 이수철 ▶유라시아1과장 위석윤 ▶유라시아2과장 권영아 ▶재외동포과장 심은교 ▶재외국민안전과장 송선용 ▶군축비확산담당관 김일훈 ▶수출통제·제재담당관 박지웅 ▶유엔과장 김혜진 ▶개발협력과장 고영걸 ▶조약과장 남용현 ▶국립외교원 직무연수과장 조주성 〈팀장급〉▶기획재정담당관실 국회팀장 이지훈 ▶인사기획관실 인사제도·평가팀장 박성일 ▶해외안전지킴센터 영사콜센터 소장 김준 ▶〃팀장 김광룡 김재향 이상훈 ▶개발정책과 개발정책팀장 홍상희 ▶공공외교총괄과 공공외교총괄팀장 이민홍
◆국토교통부〈실장급 승진〉▶중앙토지수용위원회 상임위원 김이탁〈국장급 전보〉▶항공정책관 정용식
◆관세청〈과장급 전보〉▶평택세관장 이갑수
[인사] 외교부 外
중앙선데이 2020.07.18 00:20
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