“금융허브 홍콩 앞날? 트럼프 액션보다 중국 경제를 봐라!"

유세프 카시스



1952년 이집트에서 태어났다. 현재 영국과 스위스 국적을 갖고 있다. 스위스 제네바대학에서 학사와 석사 학위를 받았다. 영국 런던대학 버벡컬리지의 박사과정(경제사)을 마쳤다. 단, 박사학위는 모교인 제네바대학에서 받았다. 논문 심사교수 가운데 한 명이 바로 『자본의 시대』 등을 쓴 영국 역사가 에릭 홉스봄이다. 카시스는『자본의 수도』외에도 『위기와 기회: 근대 금융의 형성(Crises and Opportunities. The Shaping of Modern Finance)』등 금융역사 저서 4권을 썼다.