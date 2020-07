WHO “지난 6월 코로나19 환자, 전체확진자의 60%…가속화 우려”

세계보건기구(WHO)는 6월 한 달간 보고된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 전체 누적 확진자의 60%를 차지한다면서 바이러스 확산세가 가속화하는 것에 우려를 나타냈다.테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 1일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 브리핑에서 “지난 한 주 동안 매일 16만 건 이상이 새로 보고됐다”면서 이같이 밝혔다.게브레예수스 사무총장은 스페인과 이탈리아의 경우 코로나19가 정점을 향하던 지난 3월 신규 확진자가 약 1만건, 6500건씩을 기록했지만, 리더십과 사회구성원의 적극적인 참여, 종합적인 접근으로 통제했다고 전했다.브리핑에 함께 나온 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 WHO 본부에서 전문가 2명을 중국에 파견하는 방안을 추진한다고 밝혔다. 코로나19의 기원 조사를 위해서다. WHO는 코로나19 바이러스의 기원에 대한 논란을 규명하기 위해 다음주 조사팀을 중국에 파견할 예정이다.아울러 최근 중국에서 돼지 독감 바이러스(G4 EA H1N1)가 새로 발견됐다는 연구 결과에 대해 이는 새로운 바이러스가 아니며 감시 중에 있다는 점을 알리는 것이 중요하다고 밝혔다.한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.kr