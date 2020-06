내 감정의 주인은 나…가진 건 지금뿐이기에 ‘지금’ 행동

■ 성공 십계명 첫째는 ‘자신을 불쌍히 여기거나 비하하지 않겠다’

만디노는 독자들의 독촉을 이기지 못하고 『The Greatest Salesman in the World: Part II, The End of the Story(세계에서 가장 위대한 세일즈맨: 제2부, 이야기의 끝)』(1988)를 썼다. 한글판 제목은 『세상에서 가장 큰 상인 2: 종결편』이다. 책에 나오는 ‘성공을 위한 10가지 맹세’는 다음과 같다.



-나는 다시는 절대 나 자신을 불쌍히 여기거나 비하하지 않겠다.

-나는 다시는 절대 ‘지도(map)’ 없이 새벽을 맞이하지 않겠다.

-나는 매일 찬란한 황금빛 열정의 세례로 하루를 시작할 것이다.

-나는 다시는 절대 살아 있는 영혼을 불쾌하게 만들지 않을 것이다.

-나는 매일의 역경에서 승리의 씨앗을 찾을 것이다.

-나는 내게 주어진 모든 과업에 최선을 다할 것이다.

-나는 항상 당면한 과제에 내 전체를 던질 것이다.

-나는 다시는 절대 기회가 나를 찾아올 것이라고 기다리지도 희망하지도 않을 것이다.

-나는 매일 밤 희미해져 가는 그 날에 내가 어떤 일을 했는지 살필 것이다.

-나는 항상 기도를 통해 내 창조주와 접촉을 유지할 것이다.



