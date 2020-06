네이버ㆍ벤처 출신 여야 초선 “국회, IT를 너무 모른다"

“IT 기업들은 몸집만 컸지, 택시보다 교섭력이 없다.” (윤영찬 더불어민주당 의원)“(인터넷사업자에 성범죄물 유통 방지 책임을 부과한) n번방 방지법은 살인자가 MS 워드 문서를 사용하자 한컴을 규제한 셈이다.” (이영 미래통합당 의원)IT산업계 출신 여야 초선 의원들이 국내 인터넷 산업 규제에 쓴소리를 냈다. 네이버 부사장과 청와대를 거친 윤영찬 의원, 20년간 벤처기업을 경영한 여성벤처기업협회장 출신 이영 의원이다.두 의원은 24일 인터넷기업협회 주최로 열린 ‘IT산업 신 모멘텀 창출을 위한 간담회’에서 이공계 출신이 적고 정보기술에 대한 이해가 부족한 국회의 분위기를 바꾸겠다며 이같이 말했다. 윤 의원과 이 의원은 국회 내 연구 모임인 ‘디지털경제 포럼’을 최근 결성했다.이들은 지난 20대 국회가 만든 IT 규제 법안인 ‘n번방 방지법’(정보통신망법·전기통신사업법 개정안)을 한 목소리로 비판했다. 텔레그램 'n번방 성착취' 사건 대책으로 나온 법으로, 포털·소셜네트워크서비스(SNS)·게임·동영상 등 인터넷 서비스업체에게 '성범죄물 유통 방지 조치' 의무를 부과한 내용이다.이영 의원은 “n번방 방지법이 산업에 미치는 영향은 국회가 느끼는 것보다 훨씬 크다”며 “핵심은 텔레그램이 아니라 성착취 범죄를 가중 처벌 하는 건데, 주와 부가 바뀌었다”고 지적했다. 윤 의원도 네이버 재직시 경험을 이야기하며 “(당시) 정부는 국내 업체는 규제하면서 ‘해외 플랫폼에 똑같이 할 거냐’ 물으면 답을 못하더라”고 했다. 이런 방식의 규제가 국내 기업에 역차별로 작용한다는 것.‘타다금지법’(여객자동차운수사업법 일부 개정안)이 처리된 방식에 대한 아쉬움도 드러냈다. 기사 딸린 렌터카 호출을 금지한 법으로, 지난 3월 법안이 국회에서 통과된 후 타다 베이직이 서비스를 접었다.이영 의원은 “타다는 또 다른 시사점을 준다”며 “앞으로 신구 산업의 충돌은 더 심해질 텐데, 신산업 쪽에서 함께 갈 수 있는 차선책이라도 내놓아야 극단적 갈등을 벗어날 수 있고, 디지털 경제 가속화가 힘을 받을 수 있다”고 했다.윤 의원은 IT 기업 공동의 해결 노력이 부족했음을 에둘러 지적했다. 그는 “지역에서 선거운동을 해 보니 택시업계가 얼마나 열심히 국회의원을 만나고 압박하는지 절실히 느꼈다”며 “IT 기업들은 외형은 크지만, 그보다 훨씬 교섭력이 없다“고 했다.윤 의원은 친정이라 할 수 있는 국내 IT 대기업의 ‘사회적 공감 능력 부족’도 지적했다. “미국에서는 로봇세나 기본소득같은 논쟁을 IT기업 창업자들이 시작하는데, 국내 IT 기업이 사회적 아젠다에 대해 얘기하는 것을 본 적이 없다”는 것. 그는 “기업도 기술 혁신으로 일어나는 변화에 어떤 책임을 질까 함께 논의해야 한다”고 덧붙였다.국내 인터넷 기업이 규제 때문에 구글·페이스북 같은 글로벌 기업에 역차별을 받고 있다는 시각에 대해서는 두 의원의 의견이 갈렸다. 네이버 출신인 윤영찬 의원은 “한국에 들어온 외국 기업도 규제하겠다고 할 것 아니라, 국내 기업에 대한 규제를 글로벌 수준으로 낮춰야 한다”고 주장했다.그러나 벤처창업자 출신인 이영 의원은 “우리 기업의 글로벌 성장을 막는 역차별은 없어야 하지만, 그 기업이 내수의 작은 기업을 파괴하는 것도 막아야 한다”고 선을 그었다. 이 의원은 “(글로벌 기업에 비해)역차별 받는다고 주장하는 기업들도 사실 내수 비중이 압도적(으로 높다)”이라며 “대기업이 중소·벤처기업을 파괴하며 성장한 것이 인터넷 기업에서도 반복될 가능성”을 경계했다.이날 발표와 토론에 참여한 유병준 서울대 경영대 교수는 규제 만능주의를 비판했다. 특히, 과거 만화·게임 등을 규제했다가 국내 산업에 손실을 본 사례들을 언급했다. 그는 “경기도에서 하려는 공공배달 앱도 마찬가지”라며 “공공에서 직접 하기보다는 지역의 작은 업체들이 배달의민족 같은 큰 업체와 경쟁할 수 있도록 도와줘야 한다”고 지적했다.벤처투자사 TBT의 임정욱 대표는 “디지털 플랫폼이 꼭 구산업을 파괴하는 것은 아니다”며 “코로나 이후 디지털 중심으로 산업 구조가 재편되고 있으며, 성장 기회를 얻은 스타트업이 많다”고 했다.이날 간담회는 인기협 회원사인 네이버, 카카오, 엔씨소프트, 우버코리아, 페이스북코리아, 이베이코리아, 온오프믹스가 후원했다.심서현 기자 shshim@joongang.co.kr