7600원짜리 '코로나 치료제' 등장에… WHO “희망의 싹” , 파우치 “추천 검토”

7600원 염증 치료제 덱사메타손

英 시험서 중증 사망률 크게 낮춰

韓 "면역력 부작용도 우려" 신중론

영국에서 임상시험에 성공해 사용이 승인된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제에 대해 세계 보건계가 주목하고 있다. 영국은 스테로이드 계열 약인 덱사메타손(dexamethasone)이 코로나 19 중증 환자의 사망률을 크게 낮추는 효과가 확인됐다며 치료에 활용하기로 했다. 무엇보다 큰 장점은 가격이 개당 5파운드(약 7600원)로 싸다는 점이다.이에 세계보건기구(WHO)가 “희망의 싹(green shoots of hope)”이라고 평한 데 이어 미국 전염병 전문가 앤서니 파우치 국립알레르기‧전염병연구소(NIAID) 소장은 미국 내에서도 이 치료제를 사용하도록 추천하는 여부를 검토하고 있다고 밝혔다.18일(현지시간) 가디언 등 외신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 17일 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 덱사메타손 임상시험 성공에 대해 “마침내 연구가 희망을 싹을 틔었다”고 말했다. 이어 “중증 환자에게 매우 반가운 소식”이라고도 했다.그러면서도 그는 “덱사메타손은 호흡기가 필요 없고 증상이 가벼운 환자에겐 별다른 효과가 없는 것으로 나타났다”면서 “이 약은 면밀한 임상 감독 아래에서만 사용해야 한다”고 덧붙였다.16일 BBC 등에 따르면 영국 옥스퍼드대 과학자들이 주축이 된 연구팀은 코로나19 입원환자 2000명에게 덱사메타손을 투여하는 대규모 임상시험을 진행했다. 그 결과 산소 호흡기가 필요한 중증 환자의 사망 위험이 28~40% 감소했다. 또 가벼운 산소 치료를 받는 환자의 사망 위험은 20~25% 감소했다. 자가 격리 중인 환자 20명에게 투여해보니 19명은 병원에 입원하지 않고도 상태가 호전됐다. 덱사메타손은 염증을 억제하는 부신피질 호르몬제로 관절염·알레르기·천식 등의 치료제로 사용돼왔다.연구를 이끈 피터 호비 교수는 BBC에 “덱사메타손은 현재 상황에선 코로나19 환자의 치사율을 낮춘 유일한 약물”이라면서 “코로나19의 주요 돌파구”라고 말했다. 연구팀은 “코로나19 팬데믹 초기에 덱사메타손을 사용했다면 최대 5000명의 생명을 구할 수 있었을 것”이라고도 했다.앤서니 파우치 소장 역시 17일 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “덱사메타손은 산소 호흡기를 단 중증 환자들에게 명백히 중요한 효과가 있다”고 평했다. 미국 백악관 코로나19 대응 태스크포스(TF) 일원인 그는 미국에서도 사용하도록 추천하는 여부를 검토하고 있다고 밝혔다.그는 특히 덱사메타손 임상시험이 대규모의 무작위 연구였다는 데 의미를 두며 임상 결과가 “중요하며 긍정적”이라고 평가했다. 그러면서 “코로나19 치료제 ‘렘데시비르’와 더불어 우리가 진전을 보이고 있다는 신호”라고 말했다. 렘데시비르는 한국에서도 코로나19 표준 치료제로 인정된 약품이다.하지만 국내 전문가들은 덱사메타손 사용에 대해 신중한 입장이다. 덱사메타손이 염증 반응을 줄일 수도 있지만, 면역력을 같이 떨어뜨려 다른 부작용이 일어날 수 있다는 이유에서다.정은경 중앙방역대책본부 본부장은 17일 정례 브리핑에서 덱사메타손에 대한 질문을 받고 “덱사메타손이 코로나19를 근본적으로 치료하는 치료제라기보다는 보조치료제로 생각한다”면서 “좀 더 체계적인 임상 연구가 필요한지 이 부분은 임상 전문가들과 협의가 필요할 것 같다”고 말했다.임선영 기자 youngcan@joongang.co.kr