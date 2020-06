AK골프 창립 18주년 기념 'G페스티벌' 행사 실시

AK골프(대표 노희창)가 창립 18주년을 맞아, 골프 클럽 및 용품 쇼핑축제 'G페스티벌' 행사를 진행한다고 밝혔다.‘G페스티벌’ 행사는 매년 AK골프 창립기념일인 6월에 연중 1회만 진행되는 행사로 서울, 분당, 일산, 광명, 안양, 부천, 수원, 광교, 남양주, 양주, 부산, 대구, 진주, 광양, 남악 등 AK골프 전국 31개 직영매장 및 공식 온라인 쇼핑몰에서 6월 11일부터 6월 30까지 총 20일간 진행되며, 행사기간 동안 전 세계 인기 골프브랜드 클럽 및 용품들을 최대 70%까지 할인된 가격에 판매한다. 주요행사는 판매 채널별로 온라인 및 오프라인 동시행사, 온라인 쇼핑몰 전용행사, 오프라인 매장 전용행사로 나뉘어 진행된다.온라인 및 오프라인 동시행사로는 행운의 경품행사와 통합특가 행사가 진행된다. 행사기간 내 온라인 쇼핑몰 및 오프라인 매장에서 10만원 이상 구매 시, 추첨을 통해 55인치 LG UHD TV, 다이슨 V11 컴플리트 청소기, 페라리 한정판 드라이버, 벤틀리 한정판 퍼터, 마루망 남성 백세트, 마제스티 여성 백세트, 야마하 골프모자, 쇼핑몰 할인쿠폰 및 적립금 등 총 621명에게 다양한 경품을 지급한다. 온라인 및 오프라인 통합특가 상품으로 ‘테일러메이드’ M5 드라이버, 페어웨이우드, 아이언 및 스파이더 투어 퍼터, ‘코브라’ F9 드라이버 및 유틸리티우드, ‘타이틀리스트’ 클래식 스포츠 보스턴백, ‘PING’ 스포티 A MAX 캐디백, ‘볼빅’ 크리스탈 골프볼 및 투지퍼 파우치, ‘보이스캐디’ T7 거리측정기, ‘아디다스’ 2020 트랙션 라이트 골프화, ‘에코’ W 바이옴 하이브리드3 보아 골프화 등을 할인 판매한다.AK골프 공식 온라인 쇼핑몰에서는 행사기간 동안 7% 할인쿠폰, 국민카드 5% 즉시할인, APP 구매 시 최대 3% 포인트 추가적립 등 3종의 중복혜택으로 최대 18만원 상당의 할인혜택을 제공한다. 그리고 20일간 매일 새로운 상품으로 시간 예고 없이 선착순으로 진행되는 게릴라특가 행사와 RTX-3 웨지 특가전, 내맘대로 클럽패키지, 테일러메이드 브랜드위크 사은품 증정행사도 함께 진행된다. 온라인 쇼핑몰 단독특가 상품으로는 ‘테일러메이드’ M5 드라이버 및 페어웨이우드 매장진열상품 및 퍼포먼스 2X 캐디백, ‘나이키’ 에어 줌 빅토리 골프화 및 듀라필 골프장갑, ‘타이틀리스트’ 캐주얼 보스턴백 및 모던스포츠 보스턴백, ‘클리브랜드’ 블룸 백세트, ‘미즈노’ 제넘 009 보아 골프화 및 하이브리드2 골프장갑, ‘볼빅’ VIBE 골프볼, ‘스릭슨’ 및 ‘데니스’ 캐디백 2종과 보스턴백 1종 등이 있다.오프라인 전용행사로는 ‘클리브랜드’ RTX-4 웨지를 오프라인 전용특가로 판매하며, SUPER PACKAGE 행사로 ‘테일러메이드’ NEW M2 HL 드라이버, 아이언, 유틸리티우드 및 퍼포먼스 2X 캐디백, ‘오딧세이’ 스트로크 랩 블랙 퍼터 등 총 5종의 BEST 인기상품들을 세트로 구성한 통큰 조합세트 패키지와 골프볼, 모자, 장갑, 쿨토시 등 4종의 필수 필드용품을 세트로 구성한 골프용품 스페셜 패키지 상품을 소비자가 대비 최대 60% 할인된 가격에 매장별 한정수량으로 판매한다. 또한 주말특가 행사로 ‘테일러메이드’ M6 드라이버, ‘브릿지스톤’ TOUR B JGR 드라이버, ‘오딧세이’ EXO 퍼터 등의 클럽제품 3종과 ‘던롭’ NEW DDH SF 골프볼, ‘핑’ 스포티 G PRO 파우치, ‘베티나르디’ 최고급 양피장갑, ‘볼빅’ V3 SOFT 골프볼 및 프리미엄 가죽벨트, VAFS 쿨토시 등의 용품 6종을 매장별 한정수량 판매하며, 브랜드별 골프클럽 특가 기획전 및 인기 골프용품 특가 기획전으로 ‘테일러메이드’, ‘젝시오’, ‘캘러웨이’, ‘마제스티’, ‘타이틀리스트’, ‘브릿지스톤’, ‘혼마’, ‘ 미즈노’, ‘야마하’, ‘스릭슨’, ‘까스텔바작’, ‘보그너’, ‘베티나르디’, ‘핑’, ‘부쉬넬’, ‘보이스캐디’, ‘나이키’, ‘풋조이’, ‘에코’, ‘아디다스’ 등의 인기 브랜드 클럽 및 용품들을 최대 70%까지 할인 판매한다.한편 오프라인 매장에서는 할인행사 외에도 브랜드사별 시타회 및 사은품 프로모션, 카드사 프로모션도 함께 진행된다. ‘G페스티벌’ 행사가 시작되는 첫 주말인 6월 13일부터 14일까지 테일러메이드 SIM 프리미엄 시타회 행사가 삼성점(13일), 분당점(14일)에서 오후 1시부터 오후 5시까지 진행되며, 브랜드사별 사은품 증정행사로는 ‘테일러메이드’ SIM 시리즈 구매 시, 팔토시, 양말, 마스크 등으로 구성된 기프트박스를 매장별 선착순 증정하며, ‘베티나르디’ 퍼터 구매 시, 최고급 볼마커 세트를 함께 증정한다. 또한 카드사 프로모션으로 카드사별 최대 10개월 무이자할부를 제공하며, 삼성카드로 50/100/200만원 구매 시, 2/5/10만원 신세계상품권을 증정한다. 해당 삼성카드 프로모션은 AK골프 대방본점, 반포점, 방이점, 삼성점, 노원점, 분당점, 일산점, 덕소점, 부산본점, 하단점 등 총 10곳에서 제공되는 로드매장 전용행사로 21개 아울렛 및 백화점 입점매장은 해당 입점몰 정책에 따라 각기 다른 증정행사가 개별적으로 진행된다. 전국 31개 매장위치 및 프로모션 정보는 AK골프 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.에이케이골프 영업본부장 노희복 상무는 “지난 18년간 국내 골프시장에는 많은 변화가 있었다. 골프의 대중화로 골퍼들의 연령대가 점차 낮아지고 골프인구도 늘어나면서, 고객들의 니즈 또한 다양해지고 있다.” 말하며, “AK골프는 다양한 상품과 최적의 혜택을 기본으로 제품을 직접 체험할 수 있는 공간확대와 모바일 시대에 최적화된 쇼핑몰과 모바일 앱 개발까지 다양해진 고객 니즈에 발맞추어 변화하고 있으며, 앞으로도 고객의 최대만족을 목표로 매진하는 AK골프가 되겠다.”고 밝혔다.온라인 중앙일보