[번역기도 모르는 진짜 영어] demonstrate

미국 흑인 남성 조지 플로이드 사망 사건에 항의하는 시위가 미국 전역에서 이어지고 있다. 시위 관련해서 많이 쓰이는 영어 단어 중에 프로테스트(protest)와 데몬스트레이트(demonstrate)가 있다. 모두 시위하다, 데모하다는 뜻이다. 우리말 ‘데모하다’가 여기서 유래했다. protest와 demonstrate는 둘 중에 뭘 써도 상관없는 경우가 대부분이다.하지만 두 단어 사이에 차이가 없는 건 아니다. 1인 시위는 demonstration이라고 쓰지 않는다. 1인 시위는 one-person protest다. demonstrate는 여러 사람이 모여서 시위하는 경우에 쓴다. 또 뭔가에 반대해서 시위한다는 뜻의 demonstrate에는 전치사 against가 필요하다. ‘전쟁 반대 시위를 했다’를 영어로 하면 ‘Protesters demonstrated against the war’가 된다. demonstrate가 ‘보여주다, 입증하다’는 뜻으로 쓰일 경우엔 전치사가 필요 없다.2016~17년 한국의 촛불집회에 대한 기사에서는 candlelight vigil이라는 표현이 자주 등장했는데, 여기서 vigil은 철야농성이나 밤샘기도 등을 가리키는 말이다. rally도 대규모 집회를 뜻한다. 당시 시위를 anti-Park Geun-hye rally라고 표현하기도 했다.최근 미국의 시위 사태는 경찰의 진압 행태에 관련해서도 많은 논란을 일으키고 있다. 무장한 경찰과 시민들이 대치하고, 최루탄에 괴로워하는 사람들의 모습이 생생하게 전해지고 있다. 심지어 경찰이 쏜 고무탄에 기자와 일반 시민이 실명하는 일까지 벌어졌다.미국 공영라디오 방송인 NPR은 지난 6일 홈페이지에 시위 진압에 쓰이는 다양한 방법들(riot control agents)을 소개하며 각각의 특징과 주의할 점 등을 알리는 글을 게시했다. 대표적인 것이 tear gas와 pepper spray, flash bang이다. tear gas는 최루가스를 뜻한다. pepper spray는 매운 액체를 담은 스프레이다. flash bang은 조명탄처럼 빛과 굉음으로 시위대를 흩어지게 한다. 고무탄은 rubber bullet이다.NPR은 기사에서 ‘시위 참가자의 안전 수칙(Safety Tips for Protesters)’를 소개했는데 ‘콘택트렌즈는 끼지 말 것, 머리를 보호하기 위해 바이크헬멧을 착용할 것, 물을 충분히 갖고 올 것, 얼굴을 가릴 천과 고글을 준비할 것, 동료와 함께하고 서로의 위치를 확인할 것’ 등이었다.코리아중앙데일리 박혜민, Jim Bulley 기자 park.hyemin@joongang.co.kr