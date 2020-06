반스 ‘지역 소상공인 파트너 지원’ 풋 더 빌 프로젝트 2차 파트 공개

반스(Vans)가 ‘풋 더 빌(Foot the Bill)’ 프로젝트의 두 번째 파트를 지난 3일 공개했다고 밝혔다.‘풋 더 빌’은 반스가 지역 사회의 소상공인 파트너를 지원하기 위해 시작된 프로젝트다. 반스 커스텀(Vans Customs)을 통해 발생된 프로젝트의 수익금 일부는 각 파트너에게 직접 전달된다. 두 번째 파트에서는 총 9개의 다양한 분야의 파트너들이 참여했다.비영리 예술 단체 ‘우리들의 눈(Another way of seeing)’을 비롯, 부산 로컬 문화 편집숍이자 브랜드 ‘발란사(Balansa)’, 인천 스케이트보드 문화 기반 레스토랑 ‘파운드 바비큐(PWNED BBQ)’, 그리고스케이트보드 매거진 ‘데일리 그라인드(Daily Grind)’와 ‘더콰이엇리프(The Quiet Leaf)’ 등의 다섯 팀이 디자인한 커스텀 신발은 지난 4일부터 구매가 가능하다.이어, ‘배드 핸드 타투 웍스(Bad Hand Tattoo Works)’, ‘라인웍스 서울(LineWerks Seoul)’, ‘맥파이 브루잉 컴퍼니(Magpie Brewing Company)’, 독립 전시장 갤러리 ‘앤에이(Gallery N/A)’ 등네 파트너가 디자인한 커스텀 신발은 오는 7월 7일부터 판매될 예정이다.각 파트너가 디자인한 풋 더 빌 커스텀 신발은 모바일 또는 PC로 ‘반스 풋 더 빌 공식 홈페이지’에서 주문 가능하다. 가장 마음에 드는 파트너의 디자인을 선택한 후 자신의 취향대로 다양한 소재를 선택해 새롭게 디자인할 수도 있다.‘풋 더 빌’ 프로젝트에 대한 자세한 정보는 반스 공식 홈페이지를 통해서 확인할 수 있다.온라인 중앙일보