‘근시+난시 동시교정’ 스마일라식, 안구잔여난시 최소화가 핵심

스마일라식의 난시교정 신뢰도를 높이는 새 연구가 나왔다. 근시와 난시를 동시에 교정하는 대표적인 시력교정수술, 스마일(SMILE; small incision lenticule extraction) 수술 시 안구잔여난시(ORA; Ocular residual astigmatism)를 미리 예측해 수술하면 난시교정의 정확도를 더욱 향상시킬 수 있음이 한국 의료진이 참여한 3개국 공동 연구로 밝혀졌다.국내에서는 연세대 의과대와 아이리움안과가 연구를 진행했으며 지난 달 국제 SCI급 안과저널 JCRS(Journal of Cataract & Refractive Surgery)에 해당 논문이 등재됐다.'스마일라식'으로 익숙한 스마일(SMILE) 수술이란 레이저가 각막의 표면을 투과해 시력교정양 만큼 각막 실질에 렌티큘(lenticule)을 만들어 2mm 상당의 미세한 절개창을 통해 추출해내는 각막 굴절교정수술이다. 연구팀에 따르면 스마일 수술은 기존 수술들에 비해, 각막 손상을 줄이고 시력회복을 단축하는 등 우수한 점이 많은 가운데, 일부 고도난시 교정 수술 후 난시가 미세하게 저교정 되는 사례들이 드물게 있어, 이 같은 케이스들에 대한 정밀 분석을 바탕으로 수술 후 안구잔여난시를 최소화하는 방법을 찾기 위해 연구에 착수했다고 전했다.'스마일(SMILE) 수술 시 안구잔여난시를 감소시키는 Vector Planning' (Comparison of clinical outcomes between Vector Planning and manifest refraction planning in small incision lenticule extraction for myopic astigmatism)'이라는 제목의 이 논문에 따르면, 고도난시 환자들의 굴절 난시와 각막 난시 사이의 난시를 계산(vector planning)하여 환자가 미처 느끼지 못했던 각막 난시를 함께 교정하면 수술 후 안구잔여난시를 최소화할 수 있다.안구잔여난시(ORA)는 각막의 난시양을 우리 눈의 조절력이 보정을 하게 되어 타각적 굴절검사에서 실제 총 난시양보다 적게 측정되는 것을 말한다. 우리 눈의 수정체는 조절력이 있어, 렌즈를 눈에 대어 시력 검사하며 도수를 확인하는 현성굴절검사(MR)와 조절마비굴절검사(CR)간에 오차가 발생할 수 있는데 이와 같은 차이를 사전에 예방하기 위한 방법이라 이해할 수 있다.이번 연구를 주도한 아이리움안과 강성용 원장은 "국제적으로 스마일수술의 난시교정 신뢰도를 높이게 된 중요한 연구였으며, 로우에너지 스마일 수술(Low Energy SMILE)과 접목해 우수한 결과를 보이고 있는 만큼 환자들이 더욱 안심하고 시력교정수술을 할 수 있도록 앞으로도 후속연구에 정진하겠다."고 연구 소감을 밝혔다.