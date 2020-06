아우디, ‘더 뉴 아우디 A4’, ‘더 뉴 아우디 A5’ 출시

- 아우디의 프리미엄 준중형 세단 ‘더 뉴 아우디 A4’와 쿠페의 다이내믹함과 아반트의 실용성, 세단의 편안함을 모두 갖춘 ‘더 뉴 아우디 A5’ … 전 차종 부분변경 통해 새로운 디자인 요소와 안전 및 편의 사양 적용

- 다양한 엔진 라인업과 차량 컨셉에 따라 ‘더 뉴 아우디 A4’ 4개 모델 출시, ‘더 뉴 아우디 A5’ 스포트백, 카브리올레, 쿠페 등 4개 모델 선보여

더 뉴 아우디 A4

2종의 TFSI 가솔린 엔진 모델과 2종의 TDI 디젤 엔진 모델

스포티하고 다이내믹한 아우디의 새로운 디자인 컨셉

안전하고 스마트한 주행을 위한 최첨단 안전 및 편의 사양

더 뉴 아우디 A5

3종의 가솔린 엔진 모델과 1종의 디젤 엔진 모델

더욱 세련되고 스포티한 외관과 고급스러움을 강조한 실내 디자인

안전하고 스마트한 주행을 위한 최첨단 안전 및 편의 사양

아우디 (아우디폭스바겐코리아의 아우디 부문 사장: 제프 매너링)는 아우디의 프리미엄 준중형 세단 ‘더 뉴 아우디 A4 (The new Audi A4)’와 디자인과 편의성, 실용성을 모두 갖춘 ‘더 뉴 아우디 A5 (The new Audi A5)’ 를 한국시장에 출시한다고 3일 밝혔다.엔진 라인업과 차량 컨셉에 따라 ‘더 뉴 아우디 A4’는 4개 모델로 선보이며 ‘더 뉴 아우디 A5’는 스포트백, 쿠페, 카브리올레를 포함한 4개 모델을 출시하여 고객의 선택의 폭을 확대할 계획이다.이번에 출시하는 ‘더 뉴 아우디 A4’는 5세대 부분변경 모델로 ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI’, ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI 프리미엄’, ‘더 뉴 아우디 A4 35 TDI 프리미엄’, ‘더 뉴 아우디 A4 40 TDI 콰트로 프리미엄’ 총 4가지 모델을 선보인다.‘더 뉴 아우디 A4’는 2종의 TFSI 가솔린 엔진 모델과 2종의 TDI 디젤 엔진 모델을 선보인다. ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI’와 ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI 프리미엄’은 직렬 4기통 가솔린 직분사 터보차저 (TFSI) 엔진과 7단 S트로닉 자동변속기가 함께 탑재되어 최고 출력 190마력, 최대 토크 32.6kg.m의 성능을 발휘한다. 직렬 4기통 디젤 직분사 터보차저 (TDI) 엔진과 7단 S트로닉 자동변속기가 탑재된 ‘더 뉴 아우디 A4 35 TDI 프리미엄’과 ‘더 뉴 아우디 ‘A4 40 TDI 콰트로 프리미엄’은 각각 최대 출력 163 마력과 190 마력, 최대 토크 38.7kg.m와 40.8 kg.m을 발휘한다.‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI’와 ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI 프리미엄’의 최고속도는 210km/h, ‘더 뉴 아우디 A4 35 TDI 프리미엄’과 ‘더 뉴 아우디 A4 40 TDI 콰트로 프리미엄’의 최고속도는 각각 228km/h, 235km/h이다. 정지상태에서 100km/h까지 가속하는데 걸리는 시간은 ‘더 뉴 아우디 A4 35 TDI 프리미엄’이 8.2초, 나머지 세 모델은 7.4초가 소요된다. 두 가솔린 모델의 복합기준 연비는 12.2km/l이며 ‘더 뉴 아우디 A4 35 TDI 프리미엄’과 ‘더 뉴 아우디 A4 40 TDI 콰트로 프리미엄’은 복합 연비 기준으로 각각 15.9km/l, 13.8km/l의 연비를 자랑한다. 또한, 드라이브 셀렉트 (자동/컴포트/다이내믹/효율/개별설정)를 통해 운전자가 원하는 주행 모드를 설정하여 개인에게 최적화된 드라이빙이 가능하다.‘더 뉴 아우디 A4’는 최신 아우디의 디자인을 적극적으로 반영하여 더욱 날렵하고 다이내믹한 외관 디자인이 특징이다. 허니콤 디자인이 적용된 싱글 프레임과 일체형 듀얼 배기파이프 디자인 리어 범퍼, LED 헤드라이트와 테일라이트가 장착되었다. 아우디의 LED 기술이 집약된 LED 헤드라이트는 일반 LED보다 높은 밝기로 촘촘하게 배열된 광선을 통해 보다 넓은 가시범위를 자랑하며 다이내믹 턴 시그널이 적용된 LED 테일라이트는 일렬로 늘어선 LED 라이트가 보다 높은 시인성으로 안전한 드라이빙을 돕는다.‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI’는 어드밴스드 라인 익스테리어를 적용하였으며 ‘더 뉴 아우디 A4’ 프리미엄 라인은 S라인 익스테리어 패키지를 적용해 다이내믹함과 고급스러움을 강조했다. ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI’에는 17인치 5-암 다이내믹 디자인 휠, ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI 프리미엄’과 ‘더 뉴 아우디 A4 35 TDI 프리미엄’에는 18인치 5-Y-스포크 S 디자인 휠, ‘더 뉴 아우디 A4 40 TDI 콰트로 프리미엄’에는 18인치 5-스포크 다이내믹 디자인 휠이 장착되어 각기 다른 매력의 디자인을 완성했다. 특히, 프리미엄 라인에는 윈드실드 뿐만 아니라 앞 좌석 윈도우에도 어쿠스틱 글래스가 적용되어 보다 정숙한 주행과 낮은 수준의 소음이 특징이다.‘더 뉴 아우디 A4’의 실내 디자인은 엠비언트 라이트(멀티 컬러), 도어 엔트리 라이트 등과 함께 앞좌석 전동 및 메모리 시트, 4방향 요추지지대, 뒷좌석 폴딩시트가 기본으로 적용되었다. 또한, ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI’에는 알루미늄 엘립스 인레이, ‘더 뉴 아우디 A4’ 프리미엄 라인에는 피아노 블랙 인레이를 적용하여 한층 섬세하고 고급스러운 분위기가 특징이다. ‘더 뉴 아우디 A4 40 TFSI’에는 시프트 패들이 내장된 3-스포크 다기능 가죽 스티어링 휠과 앞좌석 열선 시트를 기본으로 장착했으며, 프리미엄 라인에는 스포츠 시트, 앞/뒤 좌석 열선 시트와 앞좌석 통풍 시트가 적용되었다. 이와 함께 시프트 패들 및 열선이 내장된 3-스포크 다기능 가죽 스티어링 휠, 블랙 헤드라이닝과 유광 블랙 센터콘솔 액센트 등 아우디만의 브랜드 이미지와 감성 품질을 담았다.‘더 뉴 아우디 A4’는 아우디의 혁신 기술이 집약된 다양한 최첨단 안전 및 편의 시스템을 탑재했다. ‘더 뉴 아우디 A4’의 모든 라인에는 차량에 장착된 초음파 센서로 차량과 주행 경로 내 물체와의 거리를 측정하여 MMI 디스플레이에 표시해주는 ‘주차 보조시스템’과 후방 카메라가 보다 편리한 주차를 돕는다. 전방 시야의 상황에 따라 필요 시 긴급 경고를 하고 운전자가 반응하지 않으면 자동으로 제동하는 ‘프리센스 시티’와 ‘프리센스 프론트’ 그리고 주행 중 사각지대나 후방에 차량이 근접해오면 사이드 미러를 통해 경고 신호를 보내는 ‘사이드 어시스트’ 역시 기본으로 장착되어 안전한 주행을 도와준다. 또한, ‘더 뉴 아우디 A4’ 프리미엄 라인에는 ‘어댑티브 크루즈 컨트롤’, ‘액티브 레인 어시스트’, ‘헤드업 디스플레이’ 등 탑승자는 물론 보행자의 안전까지 생각하는 다양한 최첨단 안전 사양을 탑재해 진일보한 주행 경험을 선사한다.12.3인치 스크린을 적용한 ‘버츄얼 콕핏 플러스’와 10.1인치 터치 디스플레이가 적용된 MMI 시스템을 통해 운전자가 모든 차량 정보를 통합적이고 직관적으로 컨트롤 할 수 있으며 ‘아우디 스마트폰 인터페이스’ 시스템을 통해 차량과 스마트폰을 연결하여 내비게이션, 통화, 음악 등 스마트폰의 다양한 기능을 조절할 수 있다. 특히, ‘아우디 커넥트’ 시스템은 내비게이션과 인포테인먼트 뿐 아니라 차량 제어, 긴급통화/긴급출동 서비스 등 다양한 서비스와 기능을 제공한다. 이 밖에도, ‘무선 충전’과 ‘아우디 사운드 시스템 (6채널, 10스피커, 180와트)’ 등의 인포테인먼트 시스템도 두루 갖췄다.쿠페의 다이내믹함과 아반트의 실용성, 세단의 편안함을 모두 갖춘 ‘아우디 A5’의 2세대 부분변경 모델인 ‘더 뉴 아우디 A5’ 또한 스포트백, 쿠페, 카브리올레 등 새로운 디자인 요소를 적용한 다양한 라인업으로 새롭게 선보인다.‘더 뉴 아우디 A5’는 3종의 가솔린 엔진 모델과 1종의 디젤 엔진 모델, 컨셉에 따라 스포트백, 쿠페, 카브리올레로 선보인다. 새롭게 출시하는 ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백 40 TDI 콰트로 프리미엄’은 최대 출력 190마력의 직렬 4기통 디젤 직분사 터보차저 (TDI) 엔진을 탑재한 모델이며, ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백 45 TFSI 콰트로 프리미엄’, ‘더 뉴 아우디 A5 쿠페 45 TFSI 콰트로 프리미엄’, ‘더 뉴 아우디 A5 카브리올레 45 TFSI 콰트로 프리미엄’은 최대 출력 252 마력의 직렬 4기통 가솔린 직분사 터보차저 (TFSI) 엔진을 탑재했다. ‘더 뉴 아우디 A5’ 전 모델은 7단 S트로닉 자동변속기가 탑재되어, ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백 40 TDI 콰트로 프리미엄’은 최대 토크 40.8kg.m를 발휘하고 최고속도는 235km/h이다. ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백 45 TFSI 콰트로 프리미엄’, ‘더 뉴 아우디 A5 쿠페 45 TFSI 콰트로 프리미엄’, ‘더 뉴 아우디 A5 카브리올레 45 TFSI 콰트로 프리미엄’의 최대 토크는 37.7kg.m, 최고속도는 210km/h다.정지상태에서 100km/h까지 가속은 ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백 40 TDI 콰트로 프리미엄’이 7.6초, ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백 45 TFSI 콰트로 프리미엄’이 6.0초, ‘더 뉴 아우디 A5 쿠페 45 TFSI 콰트로 프리미엄’은 5.9초, ‘더 뉴 아우디 A5 카브리올레 45 TFSI 콰트로 프리미엄’은 6.3초가 소요된다. ‘더 뉴 아우디 A5’ 전 모델은 아우디의 상시 사륜구동 콰트로 시스템을 적용하여 어떤 도로 상황에서도 안정적이면서도 다이내믹한 주행 성능을 보여준다. 또한 드라이브 셀렉트 (자동/컴포트/다이내믹/효율/개별설정)를 통해 원하는 주행 모드를 설정하여 개인에게 최적화된 드라이빙이 가능하다.‘더 뉴 아우디 A5’ 전 모델에는 허니콤 디자인이 적용된 싱글 프레임, 라디에이터 그릴, 측면 공기흡입구, 사이드 스커트, 디퓨저 및 크롬 테일파이프 등에 S 라인 익스테리어 패키지’를 적용하여 스포티함을 한층 강조했다. 또한, 19인치 5-트윈-암 디자인 휠은 강인한 이미지를 더해주고 아우디의 LED 기술이 집약된 다이내믹 턴 시그널이 적용된 ‘매트릭스 LED 헤드라이트’와 ‘LED 테일라이트’는 차체의 윤곽을 강조해주어 세련된 디자인을 한층 강조할 뿐 아니라 일반 LED보다 높은 밝기로 촘촘하게 배열된 광선을 통해 보다 넓은 가시범위와 안전성이 특징이다. ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백’과 ‘더 뉴 아우디 A5 쿠페’에는 크롬 윈도우 몰딩과 파노라마 선루프가 아우디 특유의 세련되고 미래지향적인 외관 디자인을 더욱 강조한다. ‘더 뉴 아우디 A5 카브리올레’는 시속 50km 이하로 주행 중 15초 만에 개폐가 가능한 전동 어쿠스틱 탑이 장착되어있다.또한, 피아노 블랙 인레이가 적용되었으며, 앰비언트 라이트(멀티컬러)와 도어 엔트리 라이트 등을 기본으로 탑재해 한층 세련된 실내 분위기를 연출한다. 이 밖에도, 시프트 패들 및 열선이 적용된 3-스포크 스티어링 휠, 앞좌석 열선 및 통풍 기능이 내장된 스포트 시트는 운전자에게 편안한 주행 환경을 선사한다. ‘더 뉴 아우디 A5 스포트백’에는 뒷좌석에도 열선 및 통풍 기능이 내장되어 있어 모든 탑승자에게 보다 안락한 실내 환경을 선사한다.‘더 뉴 아우디 A5’에는 다양한 아우디의 혁신적인 첨단 기술이 집약된 안전 및 고급 편의사양을 탑재했다. 전 모델에 ‘주차 보조시스템’과 후방 카메라가 적용되었으며 차선이탈 방지 시스템으로 스티어링 휠 조작을 관리하고 조정하는데 도움을 주는 ‘액티브 레인 어시스트’, 전방 시야의 상황에 따라 필요 시 긴급 경고를 하고 운전자가 반응하지 않으면 자동으로 제동하는 ‘프리센스 시티’와 ‘프리센스 프론트’가 운전자나 탑승객은 물론, 보행자나 차량을 보호하여 사고를 피할 수 있도록 도와준다. 그리고 주행 중 사각지대나 후방에 차량이 근접해오면 사이드 미러를 통해 경고 신호를 보내는 ‘사이드 어시스트’ 역시 기본으로 장착되어 있다.뿐만 아니라, 12.3인치 스크린을 적용한 ‘버츄얼 콕핏 플러스’와 10.1인치 터치 디스플레이가 적용된 MMI 시스템을 통해 운전자가 모든 차량 정보를 통합적이고 직관적으로 컨트롤 할 수 있으며 ‘아우디 스마트폰 인터페이스’ 시스템을 통해 차량과 스마트폰을 연결하여 네비게이션, 통화, 음악 등 스마트폰의 다양한 기능을 조절할 수 있다. 특히 ‘아우디 커넥트’ 시스템은 내비게이션&인포테인먼트 기능과 차량제어, 긴급통화/긴급출동 서비스 등 다양한 서비스와 기능을 제공하여 더욱 여유롭고 안전한 주행을 가능하게 한다. ‘무선 충전’과 ‘아우디 사운드 시스템 (6채널, 10스피커, 180와트)’ 등의 인포테인먼트 시스템도 두루 갖췄다.아우디는 직원 및 고객들의 건강과 안전을 최우선으로 신종 코로나 바이러스 감염증 (코로나 19) 확산 방지 및 조기 극복을 기원하며 전국 전시장 및 서비스 센터에 방역 및 소독을 실시하고 있다. 이 외에도, 비대면 영상 상담, 예약제 실시 등을 통해 신종 코로나 바이러스 감염증의 확산을 방지하기 위한 다양한 노력을 진행하고 있다.온라인 중앙일보