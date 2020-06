대진대 유호열 동문, 美아칸소 주립대학 스포츠매니지먼트 전임교원 임용

대진대학교(총장 이면재) 스포츠과학과 2004학번 유호열 동문이 미국 아칸소 주립대학교(Arkansas State University, Health, Physical Education and Sport Sciences, Sport Management) 스포츠매니지먼트 전공 전임교원(정년트랙 조교수)으로 임용되었다.유호열 동문은 2004년 대진대 스포츠과학부에 입학하였으며, 졸업 후 미국 유학길에 올라 플로리다 주립대학교(Florida State University, Sport Management M.S)에서 스포츠경영학 석사학위를 취득하였다. 그 후 휴스톤대학교(University of Houston, Kinesiology-Sport and Fitness Management Ph.D)에서 운동학 및 스포츠경영학 박사학위를 취득하여, 미국 동북부에 위치한 아칸소주립대학교에 교수로 임용되었다.유호열 동문은 재학시절부터 스포츠경영학(마케팅)에 관심을 가지고 다양한 교 내․외 활동(해외탐방, 공모전 등)을 하였으며, 특히 스포츠산업분야에서 학문과 실무를 모두 마스터하여 文武를 겸비한 인재로 성장하기 위해 노력을 기울여 이와 같은 성과를 이루어 냈다.또한 유호열 동문은 유학시절 서울 유수의 명문대 유학생들과 경쟁하여 대진대학교 졸업생이라는 명예를 더 높이기 위해 노력하여 우수한 성적으로 학위를 취득하고 교수로 임용되었다. 유호열 동문은 스포츠과학과 뿐만이 아니라 대진대의 모든 후배들에게‘도전하면 무엇이든 이룰 수 있다’라는 좌우명을 증명해 냈고 후배들도 꼭 원하는 바를 이루어내길 바란다고 한다.온라인 중앙일보