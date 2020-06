트럼프 '절연' 선언에 WHO “미국과 협력 계속되길 원해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 세계보건기구(WHO)와 관계를 끝내겠다고 선언한 데 대해 WHO는 미국과 협력이 계속되길 원한다는 입장을 밝혔다.테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 1일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 “세계는 오랫동안 미국 정부와 국민들의 강력하고 협력적인 참여의 혜택을 받았다”고 말했다.그러면서 “수십 년 동안 글로벌 보건에 대한 미국 정부와 국민들의 기여와 관대함은 엄청났고 그것은 전 세계 공중 보건에서 큰 변화를 만들었다”며 “이러한 협력이 계속되기 원하는 것이 WHO의 바람”이라고 강조했다.앞서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응과 관련해 “WHO의 모든 일이 중국 중심적”이라고 비판한 트럼프 대통령은 지난 4월 WHO에 대한 자금 지원을 중단한 데 이어 지난달 29일 WHO와의 관계를 끝내겠다고 선언했다.트럼프 대통령은 “(WHO가) 개혁에 실패했기 때문에 우리는 오늘 WHO와 관계를 종료하고 이들 지원금을 전 세계 다른 긴급한 국제 보건상 필요에 재배치할 것”이라고 발표했다.이와 관련해 게브레예수스 사무총장은 미국의 자금 지원 중단 계획을 언론을 통해 알았다면서 미국 관련 추가적인 질문에는 답하지 않았다.한편 브리핑에 동석한 마리아 판케르크호버 WHO 신종질병 팀장은 최근 미국에서 흑인 사망 사건으로 시위가 잇따르는 데 대해 밀접 접촉은 코로나19를 확산할 위험이 있다고 우려했다.정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.kr