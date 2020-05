美 자금줄 압박에 '딴 주머니' 차는 WHO "기부재단 설립"

미국 트럼프 행정부로부터 자금줄을 끊겠다는 압박을 받던 세계보건기구(WHO)가 '딴 주머니' 마련에 나섰다. 일반 시민과 기업으로부터 기부를 받아 운영하는 자금 지원 재단을 만들기로 한 것이다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 27일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 브리핑에서 "기부금 조성을 위한 독립 단체인 'WHO 재단'이 출범한다"고 밝혔다. 명분은 '글로벌 보건 문제 대응'이다.그간 WHO는 일반 대중의 기부는 받지 못했다. 하지만 재단이 만들어지면 통해 개인은 물론 기업의 기부도 활발히 유도하겠다는 계획이다. 거브러여수스 사무총장은 "WHO의 1년 예산은 약 23억 달러(약 2조8469억원) 규모에 불과하다"며 "기부자의 기반을 넓혀 보다 지속 가능하고 유연한 자금 조달을 할 필요가 있었다"고 설명했다.WHO의 이런 결정이 주목받는 건 최근 불거진 미국과의 갈등 때문이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 창궐하는데도 WHO가 중국의 눈치를 보느라 초기에 제대로 대응하지 못했다는 비판이 발단이었다.설상가상으로 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 WHO를 싸잡아 비난하며 자금 지원을 끊겠다고 선언해 더욱 곤란한 상황이 됐다. 미국은 이 기구의 최대 '자금줄'로 연간 4억 달러(약 4951억원)가량을 지원해왔다. 이번 재단 설립이 이런 위기에 대응하기 위한 타개책으로 나온 것이 아니겠냐는 분석이 나오는 이유다.다만 WHO는 이런 논란을 의식한 듯 "최근 이슈와는 무관하며, 재단 설립은 2018년부터 준비해온 일"이라고 선을 그었다.트럼프 대통령은 지난 18일에도 WHO에 서한을 보내 "30일 안에 운영 방식을 개선하지 않을 시 영구적으로 자금 지원을 중단하겠다"고 엄포를 놓은 바 있다.임주리 기자 ohmaju@joongang.co.kr