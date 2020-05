[교육이 미래다] 학생 1만6400명 국내 사이버대 중 최대…다양한 장학금에 명문대학원 진학률 UP

한양사이버대학교

한양사이버대학교는 명문 한양대학교가 설립한 사이버대학이다. 지난해 기준으로 11개 학부 39개 학과에 재적학생 1만6400명(정보공시 기준)으로 국내 사이버대학 중 가장 큰 규모를 자랑한다.2010년 국내 최초로 개원한 한양사이버대학원 석사과정은 5개 대학원, 12개 전공에 재적생 893명으로 국내 최대 규모의 사이버대학원으로 성장했다. 양적 성장뿐만 아니라 학부 졸업생의 10% 이상이 국내 유수의 대학원에 진학하는 등 교육과정의 질적 우수성을 함께 인정받고 있다.한양사이버대학교 졸업생들은 국내 유수의 명문대학원으로 활발하게 진학하고 있다. 지난해 기준으로 약 2890명이 대학원에 진학해 졸업생 대비 약 10%가 진학했다. 이 중에서 가장 많이 진학한 대학원은 연계가 잘되고 있는 한양대 대학원이다.한양사이버대학교는 2002년 개교 이래 단 한 번도 등록금을 인상하지 않고 있다. 2019년 대학정보공시기준 사이버대 중 가장 많은 176억원의 장학금을 지급하고 있다. 전체 학생 중 88%가 장학금을 받는 것이다. 한양사이버대학교 1년 기준 등록금이 278만원이고 1인당 장학금이 연평균 139만원임을 고려하면 등록금의 50%를 장학금으로 지급하는 셈이다.한양사이버대학교는 교육부가 지원하고 한국교육학술정보원(KERIS)이 주관하는 교육콘텐츠 개발 사업에 선정됐다. ‘2020년 성인 학습자 역량 강화 단기 교육과정 개발’ 직업·직무교육과정 분야에서 인사조직·전략벤처학과 염지환 교수가 제안한 ‘창업비즈니스 프로세스 교육과정’이다. 한양사이버대학교의 대내외 특성화 사업은 한양학원의 실용학풍을 반영해 기본방향을 공학계열에 초점을 두고 수립·추진하고 있다.한양사이버대학교 전기전자통신공학부 문창배교수는 ‘2020년 마르퀴즈 후즈 후인더월드(Marquis Who’s Who in the World)’에 등재됐다. ‘마르퀴즈 후즈 후인더 월드’는 세계 3대 인명사전 중 하나다.한양사이버대학교는 2018년도에는 사이버대 최초로 창업지원단을 개소했다. 창업지원단은 한양대 창업지원단과 협력해 재학생 및 졸업생을 대상으로 창업동아리 구성부터 아이템 개발비, 법인설립비, 멘토링 지원 등을 지원하고 있다.한양사이버대학교는 6월 19일까지 2020학년도 후기 대학원 신입생 모집을 시작으로 6월 1일부터 7월 10일까지 2020학년도 2학기 신·편입생 모집을 한다. 지원 절차는 한양사이버대학교 입학 홈페이지에 접속해 지원하면 된다. 온라인 지원 후 학력 및 장학 증빙서류는 등기우편이나 방문 접수하면 된다.중앙일보디자인=송덕순 기자 song.deoksoon@joongang.co.kr