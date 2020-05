코코스랩 “코로나 함께 극복하자” 방역 방호복 '위아더월드' 런칭

K-뷰티 기업 코코스랩(KOCOSLAB)이 '우리는 하나-시련을 함께 극복하자'라는 의미의 뜻을 가진 방역용 브랜드 '위아더월드((WE ARE THE WORLD)’를 런칭해 눈길을 끈다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 국내외 확산 방지 및 예방을 위해 FDA 승인을 받은 '의료용 방역 방호 브랜드 위아더월드(WE ARE THE WORLD) 은 전신형, 가운형, 3D 롱 부츠 커버 형태로 구성되어 있으며 미국 FDA 인증이 완료된 제품으로 산업용과 의료용을 겸용할 수 있다.‘위아더월드 방호복’ 전신형의 특징은 원단 소매가 시보리로 제작되었으며, 허리와 발목부분에 밴드가 장착되어 바이러스 균 등의 신체 표면 오염 가능성을 최소화 할 수 있도록 했다. 가운형의 경우 부드럽고 통기성이 뛰어난 소재로 편안한 착용감이 특징이며, 3D 롱부츠의 경우엔 다리에서 조절 가능한 타이 디테일로 모든 사이즈에 손쉽게 착용이 가능하며 미끄럼 방지 마감이 되어있어 보다 안전한 사용이 가능하다. 또한 100% 폴리에스테르에 방수마감 처리로 생활 방수는 물론 기본적인 감염관리가 가능한 제품이다.코코스랩(KOCOSLAB)은 코스메틱브랜드 메이아일랜드(MAYISLAND) 외에도 치아미백브랜드 ‘닥터하이얀(DR.HAIIAN)’ 헬스 브랜드인 ‘닥터에스라인(DR.SLINE) 테깅스’ 생활용품 브랜드 ‘공감코드(GONGGAM CODE)’ 등의 브랜드를 전개하며 전 세계로 유통 채널을 확장해 나가는데 주력하고 있다.코코스랩(KOCOSLAB) 측은 “외글로벌 유통업체 및 바이어,해외시장 진출을 원하는 국내기업들을 대상으로 제품 기획 및 개발, 생산, 유통및 마케팅까지 책임지는 아름다움은 기본이고 안전과 건강을 지키고 도움을 줄 수 있는 제품들을 지속적으로 연구 개발 하여 한국 제품의 우수성을 전세계에 알릴 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.한편, 모든 제품 유통 및 수출 문의는 코코스랩(KOCOSLAB) 자사 홈페이지를 통해서만 가능하다.온라인 중앙일보