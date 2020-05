도널드 트럼프 미국 대통령이 “중국과의 모든 관계를 끊을 수도 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 14일(현지시간) 미 매체 폭스비즈니스와의 단독 인터뷰에서 “우리가 할 수 있는 일은 많다”면서 이같이 말했다.미국과 중국은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19)의 발원지가 어디냐를 놓고 격렬한 책임 공방을 벌이고 있다. 폭스비즈니스는 코로나 19 사태 이후 중국에 대한 트럼프 대통령의 가장 강도 높은 발언이라고 평했다.그는 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 “중국과 모든 관계를 끊을 수 있다(We could cut off the whole relationship)"는 폭탄 발언을 했다. 그러면서 "중국과의 관계를 끊을 경우 5000억 달러(약 614조원)를 절약할 수 있을 것"이라고 말했다.트럼프 미국 행정부는 코로나 19가 중국의 우한 연구소에서 발생했다고 주장하면서 중국 책임론을 밀어붙이고 있다. 미국 내에서 중국에 배상을 요구하는 움직임도 잇따르고 있다. 이런 와중에 이번엔 “중국과의 모든 관계를 끊을 수 있다”며 초강수를 둔 것이다.이날 코로나 19 피해 배상을 요구하는 미국에 대해 중국 역시 반격을 준비하고 있다는 중국 관영매체의 보도가 나오기도 했다.트럼프 대통령은 이 인터뷰에서 미국의 회계기준을 따르지 않는 중국 기업들을 눈여겨보고 있다고도 말했다.인터뷰를 진행한 마리아 바르티로모 앵커는 자신의 트위터를 통해 “트럼프 대통령이 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥에 상장된 중국 기업들 중 미국의 회계기준을 따르지 않는 곳들을 눈여겨보고 있다고 밝혔다”고 공개했다.트럼프 대통령이 중국을 압박하는 새로운 카드를 꺼내든 셈이다.임선영 기자 youngcan@joongang.co.kr