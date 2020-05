방탄소년단 '낫 투데이' 뮤직비디오 4억뷰...기록 또 냈다

"No not today /언젠가 꽃은 지겠지/But no not today /그 때가 오늘은 아니지/No no not today/ 아직은 죽기엔/ too good day/…/오늘은 절대 죽지 말아/ 빛은 어둠을 뚫고 나가/새 세상 너도 원해···."