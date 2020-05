다음달 6일 유튜브에서 중계

오바마, 레이디 가가 등과 축하연설

방탄소년단이 유튜브 온라인 가상 졸업식에서 버락 오바마 미국 전 대통령, 순다르 피차이 구글 CEO와 함께 축사를 한다.빅히트엔터테인먼트는 6일 방탄소년단이 유튜브 ‘Dear Class of 2020’에 특별 초청됐다며 이같이 밝혔다. 유튜브는 2020년 졸업하는 전 세계의 대학생과 고등학생, 그리고 그들의 가족을 축하하기 위해 이번 가상 졸업식을 기획했다고 한다. 유튜브가 졸업식 관련 이벤트를 진행하는 건 이번이 처음이다.가상 졸업식 ‘Dear Class of 2020’에는 방탄소년단을 비롯해 오바마 전 미국 대통령과 미셸 오바마 전 영부인, 구글 CEO 순다르 피차이, 가수 레이디 가가, 앨리샤 키스, 시민운동가 말랄라 유사프자이, 로버트 게이츠 전 미국 국방장관, 콘돌리자 라이스 전 미국 국무부 장관 등이 출연한다. K팝 아티스트로는 방탄소년단이 유일하게 초청 명단에 이름을 올렸다.방탄소년단은 ‘Dear Class of 2020’에서 오바마 전 대통령, 순다르 피차이, 레이디 가가 등과 함께 특별 연설자로 나서며 여러 아티스트들과 가상의 졸업식 애프터 파티에서 퍼포먼스도 펼칠 예정이다. 애프터 파티에는 방탄소년단 외에 가수 켈리 롤랜드, 배우 케리 워싱턴, 가수 클로이 앤 할리, 젠데이아 등이 출연할 예정이다.유튜브의 글로벌 콘텐츠 책임자 수잔 대니얼스는 미 연예매체 버라이어티 등과의 인터뷰에서 “영향력있는 연사와 졸업생들이 좋아하는 아티스트들을 한 자리에 모아서 열심히 노력한 학생들에게 격려를 해줄 수 있기를 바란다”고 전했다. 이 행사는 다음달 6일 유튜브를 통해 중계된다.유성운 기자 pirate@joongang.co.kr