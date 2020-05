5월은 주식 파는 달? '셀 인 메이'라는데 코스피는 어떨까

주식도 계절 탄다? '5월에 팔라' 근거는

'셀 인 메이' 올해도? 국내 전문가들 "글쎄"

■ 전문가들이 보는 5월 코스피 지수 예상은 「 한국투자증권 1780~2000

“5월 주식시장은 휴지기에 접어들 가능성이 높다. 치료제나 백신 없고 전문가들이 2차 확산 경고하고 있어 경제활동 정상화율은 80~90%에 그칠 것. 현금 등 안전자산 선호도 완전하게 사라지긴 어렵다”



KB증권 1780~2030

“락다운 완화는 펀더멘탈엔 좋지만, 센티먼트에는 불확실성 요인. 감염 재확산이 국지적으로 벌어질 수 있다. 다만 여름에는 이런 문제들이 해결될 가능성이 높기 때문에, 단기 조정 이후 상승 추세로 복귀할 것”



코리아에셋증권 1700~2000

“주요 국가 올해 GDP 역성장이 불가피하고 그 폭도 유례없이 깊을 전망. 상반기 기업실적을 가늠하기 어려운 것도 문제. 정부와 중앙은행이 재정·금융 지원을 확대해도 기업 적자를 보전해 주진 않는다”



교보증권 1750~1950

“외국인과 기관의 순매수 전환 기대도 긍정적으로 생각해 볼 수 있다. 다만 코스피가 2000포인트를 상회할 경우 매수여력이 제한되고 일부 비중축소 매물이 출회될 가능성도 있다”



삼성증권 1750~2000

“코로나 19로 인한 글로벌 교역 둔화를 고려하면 적어도 2분기 중에는 큰 폭의 수출 감소가 불가피하고, 실적에 대한 눈높이도 낮아질 것이다”

」

‘V자 반등’ 이후 ‘셀 인 메이(Sell in May·투자자들이 5월에 주식을 파는 현상)’가 올까.코스피는 3월 11.69%떨어졌다 4월 10.99% 올랐다. 1400대까지 곤두박질쳤던 지수는 이제 1900선을 되찾았다. V자 반등이다.문제는 5월이다. 주식시장에는 “5월에는 팔고 떠나라(Sell in May and go away)”는 말이 있다. 이는 11월~4월의 주식시장 성장률이 5월~10월의 성장률보다 높다는 생각에서 기인한다. 시장이 안 좋아지는 계절인 5월엔 털고 가란 거다.이런 생각을 뒷받침하는 숫자들도 있다. 2010년 이후 전세계 주가지수를 보면 5월 주식시장 성과는 평균 -2.6%다. 모건스탠리의 그레이스톤 컨설팅에서 내놓은 분석에 따르면 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 92년간 11~4월의 평균수익률(5.1%)이 5~10월의 평균수익률(2.1%)보다 높았다. 우리나라의 경우 2010년 이후 2014년과 2017년을 제외하고 8개년은 5월마다 주가가 하락했다. 평균 성과는 -1.7%다.그러나 평균은 특수성을 단순화시킨다. 공교롭게도 유럽 재정위기, 무역분쟁 불확실성 등이 불거진 시기가 모두 5월이었기 때문에 평균을 냈을 때 5월에 주가 하락이 유독 컸을 수 있다.다만 일반적으로 4월까지의 시장 성장률이 ‘연초의 기대감’ 때문에 높다고 본다면, 5월의 하락세도 같은 이유로 설명할 순 있다. 이진우 메리츠증권 연구원은 지난달 29일 보고서에서 “5월은 1분기 기업실적 발표가 마무리되는 시기라는 점에서 시장의 눈높이를 재조정하는 시기”라면서 “연초에 과도한 기대감이 형성됐다면 1분기 실적 발표 이후 눈높이를 하향 조정하는 패턴이 반복되기 때문”이라고 설명했다.올해엔 어떨까. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 확산으로 증시에도 전례없는 일이 벌어지고 있는 해다. 이 연구원은 “현재는 이전의 5월과는 다르다”면서 “현재는 이미 경기 지표에 대한 기대치는 낮아진 상황이라 시장에서 걱정하는 5월 충격은 현실화될 가능성이 낮을 것”이라고 봤다.이정빈 IBK투자증권 연구원은 “최근 코스피가 펀더멘털 대비 가파르게 상승한 점을 생각하면 5월에 '셀 인 메이'가 발생할 가능성이 높지만 '개인 완충 역할'로 생각보다 충격이 크지 않을 것”이라고 말했다. 그는 “연초 이후 외국인은 18조원을 매도했고 개인은 11조원을 샀다”면서 “이런 수급 추세가 이어질 경우 5월에도 추가 외국인 매도 물량이 나올 수 있으며 개인 수급이 추가적으로 유입될 가능성이 있다”고 내다봤다.오히려 이번 5월에는 더 사도 된다고 보는 시각도 있다. 삼성증권 글로벌투자전략팀은 “5월 추세를 낙관하진 못하지만 ‘셀 인 메이(Sell in May)’가 아닌 ‘알파 인 메이(Alpha in May)’ 전략으로 대응하기를 권고한다”면서 “글로벌 교역 둔화에도 불구하고 강력한 성장세를 유지하거나 이익전망이 훼손되지 않는 주식, 현금흐름이 견조한 주식, 감익에도 불구하고 배당이 안정적인 주식, 언택트 라이프스타일과 관련 높은 주식 등에 압축 및 선별 전략이 필요하다”고 했다.문현경 기자 moon.hk@joongang.co.kr