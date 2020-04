‘경제위기와 사회안전망’ 온라인 토론회 개최

- 한국사회복지협의회 '공감토론 ON AIR' 유튜브 생중계

한국사회복지협의회(회장 서상목)는 오는 5월 6일(수) 오후 2시 코로나19 재난 위기 극복을 위한 ‘경제위기와 사회안전망’ 토론회를 온라인으로 개최한다.한국사회복지협의회 공식 유튜브 채널 ‘나눔채널 공감’에서 생중계 되는 이번 토론회는 「공감토론 ON AIR」의 첫 번째 토론이다. 「공감토론 ON AIR」는 코로나19의 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 상황에서 한국사회복지협의회가 사회복지 담론 조성에 다양한 시민의 참여를 확대하고자 새롭게 선보이는 언택트(Untact, 비대면) 정책토론회이다.「공감토론 ON AIR」의 첫 주제는 ‘경제위기와 사회안전망’이다. 현재 전 세계가 코로나 19 팬데믹으로 ‘사회적 거리두기’ 등 감염 확산 방지를 위한 총력을 기울이는 가운데, 코로나19의 장기화가 가져올 경제·사회적 위기에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다.이번 토론회에서는 코로나19의 경제·사회적 영향을 진단하고, 정부의 긴급재난지원금 등 지원 정책의 효과성을 논의하며, 중장기적으로 우리나라의 사회안전망 구축을 위한 기본소득 도입 등 새로운 대안에 대해 심도 있는 토론을 벌인다.서상목 한국사회복지협의회장의 진행으로 경제·복지 분야 전문가들의 열띤 토론이 이어진다. 토론에는 강남훈 한신대학교 경제학과 교수, 김원식 건국대학교 국제비즈니스대학 경제학과 교수, 이원재 LAB2050 대표, 장영신 한국사회복지협의회 정책연구실 실장이 참여한다.이날 토론회는 감염 예방을 위해 참관자 없이 실시간 온라인 중계로 진행되며, 한국사회복지협의회 공식 유튜브 채널에서 실시간 댓글 의견 참여도 가능하다. 「공감토론 ON AIR」는 복지 정책 이슈를 주제로 매월 열릴 예정이다.온라인 중앙일보