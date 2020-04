WHO “미국은 제1의 기여자…자금 지원 중단 결정 재고해달라”

테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 22일(현지시간) 미국의 WHO 자금 지원 중단 결정에 대해 다시 한번 재고를 요청했다.게브레예수스 사무총장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 지난 14일 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령의 WHO에 대한 자금 지원 중단 발표와 관련해 “미국의 기여는 다른 나라뿐 아니라 미국 자신을 돕는 중요한 투자”라며 이같이 말했다.그러면서 “미국은 제1의 기여자로 감사해 하고 있다”며 “미국의 지원금은 생명을 구하고 각국의 보건 시스템을 구축하는 데 사용돼 왔다”고 설명했다.앞서 트럼프 대통령은 WHO가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 과정에서 기본적인 의무를 이행하는 데 실패했다며 재검토 작업이 진행되는 동안 WHO에 대한 자금 지원 중단을 지시했다고 밝혔다.WHO의 2018~2019년도 예산 자료에 따르면 미국의 기여금은 8억9300만 달러(약 1조859억원)로 회원국 가운데 가장 많다.WHO는 트럼프의 이같은 결정이 나온 지 하루 만에 “유감스럽다”며 “미국은 WHO에 오랫동안 후한 친구였고 앞으로도 그러기를 바란다”는 입장을 밝힌 바 있다.이날 게브레예수스 사무총장은 미국에 자금 지원 중단 결정을 다시 한번 재고해달라고 촉구하는 한편 미국 일각에서 요구하는 본인의 사임에 대해서는 그럴 생각이 없다고 밝혔다.게브레예수스 사무총장은 사임 여부에 대한 입장을 묻자 “지난 3년 동안 생명을 구하고 WHO 조직 개혁을 위해 밤낮으로 일해왔고 계속 일할 것”이라고 말했다.그러면서 지금은 코로나19의 팬데믹(세계적 대유행)을 멈추기 위해 전력을 다할 때라면서 “옆을 볼 여력이 없다. 생명을 살리는 일에 집중할 것”이라고 덧붙였다.정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.kr