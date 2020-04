[번역기도 모르는 진짜 영어] satellite party

21대 국회의원 선거에서 새롭게 등장한 위성정당. 영어로는 위성을 뜻하는 satellite와 정당을 뜻하는 party를 합친 형태인 satellite party로 쓴다.satellite party는 영어권에서는 낯선 표현이다. 메리엄-웹스터나 옥스퍼드, 콜린스 같은 유명 영어사전에서 satellite party를 검색하면 없는 말이라고 나온다. 구글에서 satellite party를 검색한다면 미국의 유명 록 밴드 Satellite Party에 대한 소식을 보게 될 것이다.정치적 의미에서 satellite party를 다루고 있는 건 대부분 South Korea 관련 소식이다. 한국처럼 satellite party를 정치적인 의미에서 쓰고 있는 나라는 이스라엘이나 아프리카 일부 국가 정도다. 비례대표제를 채택하고 있는 이스라엘은 여러 정당이 난립해 있고, 다수의 위성정당이 존재한다.위키피디아에서는 satellite party를 bloc party와 비슷한 의미라고 설명한다. bloc party는 원래 구소련을 중심으로 하는 동유럽 공산주의 국가에서 공산당 일당독재가 아닌 다당제 국가라는 구색을 갖추기 위해 허울뿐인 정당을 만들었던 것에서 유래했다고 한다. 정당의 원래 뜻인 ‘정치적인 주의나 주장이 같은 사람들이 정권을 잡고 정치적 이상을 실현하기 위하여 조직한 단체’와는 거리가 먼 정당의 형태다.이번에 등장한 한국의 위성정당들 역시 그렇다. 거대 여당과 야당의 비례대표 의석수를 늘리는 것이 유일한 목적이다. 독자적인 주장이나 이상은 없다. 선거가 끝나면 해산할 것을 공언하기까지 했다.satellite party는 satellite offshoot이라고도 쓴다. offshoot은 파생물, 분파, 새 나뭇가지를 뜻한다. 비례대표는 proportional representation이다. 집권 여당은 영어로 ruling party, 야당은 opposition party다.이번 비례대표 선거에서 집권 더불어민주당의 위성정당인 더불어시민당은 17석을 얻었다. 야당인 미래통합당의 위성정당인 미래한국당은 19석을 얻었다. 영어로 하면 ‘For the proportional representation elections, the Citizen Party, a de facto satellite offshoot of the ruling Democratic Party won 17 seats. The Future Korea Party, the satellite party of the opposition United Future Party, won 19 seats’로 쓸 수 있다.코리아중앙데일리 박혜민, Brolley Genster 기자 park.hyemin@joongang.co.kr