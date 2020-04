91세 '땡땡이 아티스트' 쿠사마 야요이, "코로나19 이기자" 메시지

"끔찍한 괴물과 싸워야 하는 때

오래 기다려온 우주의 빛 비치길"

"이미 싸우고 있는 이들에게 감사"

"To COVID-19 that stands in our way/I say Disappear from this earth//We shall fight/We shall fight this terrible monster/Now is the time for people all over the world to stand up/My deep gratitude goes to all those who are already fighting./Revolutionist of the world by the Art/From Yayoi Kusama"(쿠사마 야요이의 메시지 일부)