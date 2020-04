[JTBC 예측조사]민주+시민 143~175, 통합+한국 101~134···방송3사도 "여당 과반 유력"

■ 주요 지역 출구조사 결과

▶서울 종로 이낙연 53.0% vs 황교안 44.8%

▶서울 광진을 고민정 49.3% vs 오세훈 48.8%

▶서울 송파을 최재성 43.3% vs 배현진 53.2%

▶서울 동작을 이수진 54% vs 나경원 43.2%

▶부산진 김영춘 43.5 vs 서병수 49.6%

▶대구 수성을 이인선 39.5% vs 홍준표 36.4%



