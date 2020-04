‘집콕 운동’ home fitness가 적절…home training은 가정예절교육

콩글리시 인문학

홈트족을 home gymer라 쓰기도

집에서 독학은 home schooling

외국 대학에 가서 놀란 일이 몇 번 있다. 일본 소피아대에는 재학생들을 위한 실내 수영장이 있다. 버클리대에는 자전거 트랙 등을 갖춘 대형 부설 운동장이 있다. 스탠퍼드대 캠퍼스 옆에는 스탠퍼드 골프장이 있어서 학생들과 교직원들이 실비로 이용할 수 있다. 우리나라 대학에는 운동선수를 위한 시설은 있어도 일반 학생들을 위한 스포츠 시설은 매우 빈약하다.미국 대학의 또 다른 특징은 많은 학생을 수용할 수 있는 기숙사 시설이다. 웬만한 대학은 싼값으로 이용할 수 있는 여러 형태의 dorm(기숙사)과 university housing(사택)을 갖추고 있다.그리고 많은 미국의 대학은 학문의 보고가 도서관임을 잘 보여준다. 워낙 시설이 잘 갖추어져 있어 자리다툼이라는 건 찾아보기 어렵다. 도서관은 전문 분야별로 분관이 돼 이용의 편의를 돕고 있다. 컬럼비아대에는 법, 의학, 음악, 저널리즘 등 전문도서관이 16개나 있었다.좋은 대학의 조건에는 여러 가지가 있겠지만 나는 ▶기숙사 ▶도서관 ▶스포츠시설 세 가지를 꼽고 싶다. 잘 먹고 잘 자고 건강한 신체를 가꾸면서 도서관을 마음껏 이용할 수 있다면, 젊은이들은 학문연마와 진리탐구에 매진할 수 있을 것이다.일과 운동, 이 두 가지는 평생 병행해나가야 한다. Health is above wealth (건강은 돈보다 낫다). 요즘 코로나바이러스가 일상의 풍경을 바꾸고 있다. 중앙일보는 집에서 운동하는 ‘홈트(홈 트레이닝)족’이 늘고 있다고 보도했다. 한 여성은 인터넷 카페에 “결혼식을 앞두고 있는데 헬스장이나 필라테스, 수영장이 문을 닫아 운동을 못 하고 있다며 홈트로 체형을 관리하고 있다”고 했다.프랑스의 어느 아파트 주민들은 personal trainer (운동 처방과 교육에 관한 전문 지식을 갖춘 코치)의 동작에 따라 발코니에서 운동하고 있고, 어떤 이들은 유튜브 홈 트레이닝 영상을 보면서 집안에서 스트레칭이나 요가 체조 등을 하면서 심신을 달랜다.홈트족(home training族)이란 무엇인가? 시간이 없거나 돈을 아끼기 위해 피트니스 센터에 가지 못하고 집에서 혼자 운동하는 것을 홈 트레이닝이라고 하는데 이를 줄여 홈트라고 한다. 이런 홈 트레이닝을 즐기는 사람들이 홈트족이다. 그럴법하지만 홈 트레이닝은 우리식 영어다.집에서 하는 운동은 home fitness 또는 exercise at home이 적절하다. home gym도 쓰고 있다. 홈트족을 홈지머(home gymer)라고 부르는 사람도 있다. 홈짐이라고 하면 집안에서 하는 운동, 또는 갖추어 놓은 여러 도구를 말한다. 본격 운동에 앞선 몸풀기를 warm up이라고 하는데 workout(a session of vigorous physical exercise) 역시 가벼운 스트레칭 등 몸풀기나 연습을 뜻한다. the 7-minute workout은 팔 굽혀 펴기, 의자에 발 올려 펴기, 제자리 뛰기 등 근육 이완을 위한 7분 동안의 가벼운 운동을 말한다.어쨌건 home training은 예의범절 등 가정교육을 말하지, 집콕 운동과는 관계가 없다. 일부 가정에서 유행하고 있는 home schooling은 학교 가지 않고 집에서 홀로 하는 독학을 의미한다. 공교육이 무너지자 홈스쿨이 뜨고 있다.김우룡 한국외대 명예교수(언론학)