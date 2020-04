中연구팀 "손 소독제 함께 사용하면 키친타월 마스크도 OK"

■ 〈키친타월로 일회용 마스크 만들기> 「



*도구: 가위, 펀치, 세정제



1. 테이블, 가위, 펀치, 손 등을 세정제로 소독한다.

2. 키친타월 한 장을 펼치고, 그 위에 티슈를 한 장 덮는다. 다시 그 위에 키친타월을 한 장 덮는다.

3. 가위로 키친타월을 자른다. 절반(접힌 선)보다 2㎝ 더 위로 자른다.

4. 자르고 남은 키친타월 조각은 마스크가 될 키친타월 사이에 끼운다. 이때 접힌 선보다는 아래쪽에 넣는다.

5. 마스크 네 귀퉁이 부분을 안으로 접어 폭이 넓은 마스킹테이프로 붙인다. 윗쪽은 폭이 넓게, 아래쪽은 폭이 좁게 접는다.

6. 마스크 양 옆을 폭이 넓은 마스킹테이프로 붙인다.

7. 빵끈을 마스크에 붙인다. 먼저 폭이 좁은 빵끈을 마스킹테이프에 붙인 다음, 테이프를 적당한 길이로 잘라낸 뒤, 접힌 선 위쪽에 가져다 붙인다.



9. 수예용 고무줄을 묶는다. 15~18㎝가량으로 잘라서 먼저 고무줄을 두 번 묶은 뒤 바깥쪽에서 안쪽으로 구멍에 끼운다. 두 구멍을 통과시킨 뒤 다시 두번 묶어준다. 반대편도 똑같이 한다.

10. 마스크 앞쪽에 작은 꽃무늬 스티커를 붙인다.

11. 여러 개 만들어서 지퍼백에 넣어 보관한다.

12. 마스크 제작 중간중간에 손을 잘 소독한다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산하면서 마스크 착용에 거부감을 보이던 미국이나 유럽 사회에서도 마스크 착용이 필수 사항이 되고 있다.건강한 사람은 마스크를 착용할 필요가 없다고 했던 세계보건기구(WHO)도 한발 물러서는 상황이다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 1일(현지 시각) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "WHO는 지역 사회 차원에서 코로나19 전파를 통제하기 위해 좀 더 많은 사람이 마스크를 착용하는 것에 대해 계속해서 평가하고 있다"고 밝혔다.문제는 세계적인 마스크 공급 부족.미국이나 유럽에서는 일반 시민들은 물론 의료진조차 마스크가 부족해 어려움을 겪고 있다.미국 도널드 트럼프 대통령이 스카프로 마스크를 대신하라고 말할 정도다.국내에서도 방역용·의료용 마스크 대신 천이나 키친타월 등으로 마스크를 만들어 사용하는 경우도 많다.이런 천이나 키친타월 마스크는 의료용 마스크보다는 바이러스를 막는 성능이 떨어지지만, 손 소독제를 적절히 활용한다면 문제가 없다는 연구 결과가 나왔다.중국 칭다오 농업대학교 수의대학 연구팀은 최근 국제 의료 바이러스학 저널(Journal of Medical Virology)에 기고한 논문에서 마스크와 소독제의 바이러스 제거 성능 실험 결과를 공개했다.연구팀은 코로나19 바이러스 대신 이와 유사한 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(AIV)를 사용했으며, 실시간 중합효소연쇄반응 검사법(RT-PCR)으로 바이러스를 검출했다.연구팀은 우선 손바닥에 바이러스 희석액을 살포한 다음 3분이 지난 뒤 손목에서 손가락 방향으로 세 차례 수건으로 닦아냈다.그 뒤 손에 식염수를 뿌리고, 그 식염수를 받아 바이러스를 분석했다.1%의 비누 분말을 녹인 물에 적신 수건을 사용했을 때는 수건으로 닦지 않은 경우와 비교했을 때 바이러스의 98.36%가 제거됐다.또, 차아염소산나트륨(sodium hypochlorite)의 활성 염소 농도가 0.05%인 물에 적신 수건을 사용한 경우 바이러스의 96.62%가 제거됐다.차아염소산나트륨(sodium hypochlorite)의 활성 염소 농도를 0.25%로 높인 경우는 바이러스 제거율이 99.98%로 높아졌다.연구팀은 또 의료용 분무기(네뷸라이저)를 사용해 바이러스 희석액을 에어로졸(공기 중에 떠다니는 미세한 물방울)로 만든 뒤 마스크로 걸러내면서 마스크 성능을 테스트했다.마스크 안쪽에 주사기 4개를 고정하고 100차례 공기를 빨아들였다 다시 내뱉도록 했고, 그 과정이 끝난 뒤에는 주사기 내부를 식염수로 씻어내 바이러스를 검사했다.마스크 없이 공기가 드나들도록 한 주사기와 비교했을 때, N95 방역 마스크는 에어로졸 속 바이러스의 99.98%를 걸러냈다.키친타월 4겹으로 만든 마스크는 97.14%, 1겹 면 마스크는 97.14%를 제거하는 것으로 나타났다.연구팀은 "손 씻기 어려울 때 비누나 소독제를 적신 수건으로 손을 잘 닦으면 바이러스를 대부분 제거할 수 있다"며 "일반인들은 키친타월로 만든 마스크와 손 위생을 철저히 하는 것으로 바이러스를 막을 수 있다"고 강조했다.마스크 실험에서는 주사기로 100회만 공기를 빨아들였지만, 일반 시민이 하루 내내 고농도 바이러스에 노출되는 것은 아니기 때문에 문제가 없다는 것이다.또, 키친타월은 바이러스를 흡착할 수도 있고 필요하면 바로 교체할 수 있기 때문에 천 마스크보다는 낫다고 설명했다.연구팀은 "한·중·일 3국은 마스크 착용과 손 위생을 철저히 한 덕분에 코로나19를 제어할 수 있게 됐지만, 마스크 착용이나 손 위생에 관심이 덜한 이란과 이탈리아, 스페인, 미국은 아직 코로나19가 꺾이지 않고 있다"고 지적했다.강찬수 환경전문기자 kang.chansu@joongang.co.kr