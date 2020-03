[비즈스토리] 신세계백화점 이용금액 1% 결제일 할인에 VIP 등급 서비스도 제공

삼성카드

삼성카드가 ‘신세계 THE S VIP 삼성카드’를 출시했다. 먼저 신세계백화점 관련 서비스로 전월 이용금액에 관계없이, 할인한도 없이 신세계백화점 이용금액의 1%를 결제일 할인해준다.신세계백화점 제휴 서비스도 제공한다. 신세계백화점 이용 실적에 따라 최대 5% 할인을 제공하는 전자할인쿠폰을 월 최대 6매까지 제공한다. 전자할인쿠폰 사용 시 쿠폰 할인이 적용된 금액에서 ‘1% 결제일 할인’ 혜택이 중복 적용된다.신세계백화점 무료주차권도 월 2매 제공한다. 이외에 카드 발급 회원에게 신세계백화점과 삼성카드에서 VIP 등급을 부여해 관련 서비스를 제공한다.‘신세계 THE S VIP 삼성카드’는 모든 가맹점에서 0.5% 결제일 할인과 교육·할인점·이동통신·병원·약국에서 1.5% 결제일 할인을 제공한다. 결제일 할인 혜택은 전월 이용금액 50만원 이상 시 제공되며, 1.5% 결제일 할인의 통합 월 할인한도는 5만원이다.또 전월 이용금액이 50만원 이상이면 영화관·커피전문점·빕스·계절밥상 할인 혜택을 받을 수 있다. 모든 영화관에서 1만원 결제일 할인을 월 1회, 연 12회 제공한다. 스타벅스 등 커피전문점에서는 20% 결제일 할인을 통합 월 할인한도 1만원까지 제공한다. 빕스와 계절밥상에서 4만원 이상 결제하면 2만원 결제일 할인을 통합 월 1회, 연 2회 제공한다.직전 3개월 평균 이용금액이 30만원 이상이면 놀이공원·워터파크 이용 시 및 엔진오일 교환 시 할인 혜택을 제공한다. 에버랜드·롯데월드 등 놀이공원에서는 자유이용권 50% 현장 할인을 제공하고, 캐리비안 베이 등 워터파크에서는 입장권 30% 현장 할인을 제공한다. 놀이공원과 워터파크 할인 혜택은 통합 일 1회, 연 5회 제공된다. 또 전국 스피드메이트·애니카랜드 등 할인 대상점에서 엔진오일 교환 시 2만원 현장 할인을 연 2회 제공한다.‘신세계 THE S VIP 삼성카드’의 연회비는 국내전용 4만7000원, 해외겸용(마스터카드) 4만9000원이다.이외에 신세계백화점에서는 VIP 골드 이상 등급 회원이 ‘신세계 THE S VIP 삼성카드’로 41대 명품 브랜드 구매 시 VIP 스페셜 마일리지를 2배 적립해준다. 삼성카드 관계자는 “신세계백화점 할인 혜택은 물론 일상생활에서도 다양한 혜택을 받을 수 있도록 상품을 구성했다”고 밝혔다.중앙일보디자인=김승수 기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr