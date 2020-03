[팩플] 판 커진 '재난 기본소득'…기본소득 가는 발판될까

무슨 일이야?



“전국민에게을 일시적으로 지원하자. 내수 시장을 과감하게 키울 특단의 대책이 필요하다.”경남도지사가 지난 8일 전국민에게 ‘재난 기본소득’을 지급하자고 정부와 국회에 제안했다. 총 51조원이 필요하다고 추산했다. 경기 활성화를 위해 한 번 주겠다는 재난 기본소득도 ‘기본소득’일까.-지난 1일쏘카 대표가 청와대 국민청원으로 올린 ‘재난 기본소득’의 판이 커졌다. 이 대표의 안은 프리랜서ㆍ택시기사 등 비임금 근로자에게 50만원씩 주자는 것이었다.경기도지사는 페이스북에서 “김 지사를 응원한다”며 호응했다. 9일엔서울시장도 재난 기본소득을 검토중이라고 알려졌다.-기본소득 찬성론자들이 코로나19를 계기로 기본소득을로 끌어 올리는 데 성공했다.-수십조 원의 나랏돈이 드는 ‘재난 기본소득’은 결국 ‘으로 나눠줄 것인지’에 답해야할 문제다.-김경수 지사는 8일 “고소득층에게 지급한 금액은 내년에 세금으로 다시 환수하자”고 제안했다. 김 지사 말대로 일단 51조를 풀어서 조세수입 8조~9조원 증가 효과를 본다고 해도, 재정 적자를 메울 수단은 결국 국민과 기업이 내야할-옥동석 인천대 무역학과 교수는 "한국에는 일부 유럽국가처럼 재정 포퓰리즘을 견제할 독립 재정기구도 없는 데다 재정준칙도 마련돼 있지 않다"며 "기본소득제는 무턱대고 도입하기 전에 필요한 시스템을 먼저 고민할 필요가 있다"고 말했다.-기본소득은 남녀노소 연령에 상관없이 ▶모든 시민에게 ▶주기적으로 일정 금액의 생활비를 지급해 안정적 생활을 보장하자는 정책이다. 현재의 재난 기본소득은 기본소득보다는 일회성 현금 복지에 가깝다.-국내에선 이재명 경기도지사가 2016년 성남시장 시절(청년배당)을 도입했다.-2018년 경기도지사 당선 이후 지난해 4월부터는 경기도내 31개 시ㆍ군으로 확대됐다. 경기도 내 만24세 청년 17만5000여명에게 분기당 25만원씩 지역화폐로 지급했다. 총 1753억원 규모의 예산은 도가 70%, 시ㆍ군이 30%씩 부담했다.에서 기본소득을 공약으로 내건 군소정당들이 있다.-2월 창당한 ‘’은 모든 국민에게씩 지급하자고 주장한다. 재원은 기존 세제와 재정을 개편해서 마련하면 된다는 입장. 이원재 시대전환 공동대표는 기본소득을 연구하는 민간 싱크탱크 LAB2050 대표도 맡고 있다.-올해 1월 창당한 ''도 모든 국민에게 조건없이씩을 지급하자고 한다.등 새로운 세금을 만들면 재원을 마련할 수 있다고 주장한다.-경기도 산하 경기연구원에 따르면, 경기도가 추진하는 ' 기본소득 지방정부 협의회 '에 참석하겠다고 4개 지자체가 참여 의사를 밝혔다. 지방정부에서 확산 가능성이 있다.-사회보험료로 복지제도를 구축한은 노동소득이 줄어들 미래를 먼저 고민했다. 스위스는 2016년 기본소득을 국민투표에 부쳤고(부결), 핀란드는 2017년부터 2년간 기본소득 실험을 했다.-기본소득은의 IT 기업가들도 주장한다.이 인간 일자리를 대체하고 노동소득이 줄어들면, 기본소득을 지급해야 소비가 유지되고도 지속된다는 계산이 깔려 있다.-빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 마크 저커버그 페이스북 CEO, 일론 머스크 테슬라 CEO도 기본소득 찬성론자다.-우버 같은의 확산으로 기본소득이 더 설득력을 얻고 있다. 기업의 고용없이, IT 기반 네트워크로 노동력을 조달하는 시장에선 플랫폼 노동자의 안정적 생활을 사회가 보장해야 한다는 주장이다.-미국 민주당 대선 경선후보였던도 IT 기업들에게 걷은 돈으로 18세 이상 미국인에 월1000달러(120만원)을 주자는 ‘자유 배당금(Freedom Dividend)’을 주장했다.-이재웅 쏘카 대표는를 설립 때부터 후원하며 관련 연구를 지원했다.-정의당은 기본소득 대신을 총선 1호 공약으로 걸었다. 만20세 청년에게 3000만원씩 종잣돈을 줘서, 물려받은 것 없는 청년에게도 ’기회의 평등‘을 실현하자는 내용이다.-'기본자산'은 프랑스 경제학자도 주장한다.〈21세기 자본〉 이후 6년 만에 낸 저서에서 그는 만 25세가 되는 성인에게 12만 유로(약 1억 6500만원)의 목돈을 주자고 제안했다. 그러나 최근 출간된 영문판을 읽은 뉴욕타임즈 칼럼니스트 폴 크루그먼 은 "피케티가 1200쪽이 넘는 이 책에서 무슨 말을 하려는 건지 모르겠다"며 혹평 했다. 경제적 평등주의가 민주주의에서 표로 연결되지 않을 수 있다는 점도 지적했다. 저소득층을 위해 오바마가 의료보험을 확대하고 고소득자에 물리는 세율을 높였어도 트럼프 대통령이 당선되지 않았느냐는 얘기다.박수련·김도년 기자 park.suryon@joongang.co.kr