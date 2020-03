'코로나가 바꾼' 중국인들의 스마트폰 습관, 뭘까?

감염병 발생으로 파생된 중국의 모바일 트렌드

코로나 이후 중국 IT업계 왕좌 결정짓는 키워드

코로나가 변화시킨 모바일 이용 트렌드

1) 놀이 문화

2) 업무 스타일

3) 식문화

코로나 최후의 승자는 누구?

요즘 중국에서는 코로나의 최대 수혜자가 ICT업종이 될 것이라는 말이 나온다. 감염 우려로 집에 있는 여가시간이 늘면서 (모바일) 인터넷 접속률이 크게 증가했기 때문이다.**ICT: 정보통신 기술 Information and Communications Technologies퀘스트 모바일(Quest Mobile) 데이터에 따르면, 코로나가 확산한 기점인 춘제(春节 중국의 음력설) 연휴 전후로 중국의 모바일 인터넷 액티브 유저 수는 일년 전 같은 기간에 비해 1000만 명 이상 증가한 것으로 집계됐다.코로나 발발 이후 중국 IT 최강자 자리를 점하게 될 주인공은 누가 될까. 중국 DT차이징(DT财经) 자료를 바탕으로 달라진 중국의 ICT업계 트렌드를 알아보고, 이후의 판도 변화를 가늠해 본다.코로나 바이러스는 중국인의 인터넷 이용률을 증가시키는 한편, 중국인들의 스마트폰(모바일) 이용 습관도 변화시켰다.맨 처음 감염병이 발발했을 때에는 텐센트 뉴스(腾讯新闻), 진르터우탸오(今日头条) 등 뉴스정보 앱에 접속자가 몰렸다. 처음 보는 감염병에 대한 정보 수요가 폭증했기 때문이다. 웨이보(微博)나 웨이신(微信위챗) 등 SNS상에서는 가족 친지, 팔로우한 지인들로부터 최신 정보를 얻고 공유하는 것이 하루의 일과였다.한편, 감염병 예방을 위해 모든 활동의 기본 전제가 ‘비대면’ ‘비접촉’이 됐다. ‘집콕’ 시간이 길어지면서 심심해진 사람들은 온라인으로 할 수 있는 모든 시도를 하기 시작했다.목 마른 사람이 우물을 판다고 중국인들은 인터넷으로 할 수 있는 최대치를 활용해 일상을 풍요롭게 만들었다. 이를 일컫는 ‘클라우드 라이프(云端生活 랜선 라이프)’라는 용어마저 파생시켰다.방청객이 사라진 녹화장에서는 시청자와 랜선으로 연결해 소통하는 ‘클라우드 예능’ 방식이 도입됐다. 일반 대중들의 일상도 마찬가지다. 사람들의 랜선 생활 영역이 보다 확장됐다. 쇼핑부터 운동, 노래와 춤, 클럽 디제잉까지 분야를 가리지 않고 찍어 올린다.사실, 코로나 이전에도 왕훙(网红 인플루언서)들에게는 일상 브이로그나 라이브 방송이 일이었다. 그러나 코로나로 인해 ‘대면 생활’이 힘들어진 상황이 이를 일반인들의 문화로 대중화 시켰다고 할 수 있다.DT차이징 자료에 따르면, 춘제 이후 일간 액티브 유저 증가율이 가장 큰 앱(APP) 유형은 쇼트클립, 동영상, 뉴스정보, SNS 순이었다.이 가운데 코로나 특수를 가장 크게 누린 앱은 콰이(快手 콰이서우), 틱톡(抖音 더우인)과 같은 쇼트클립앱이다. 코로나 발생 후 현지 모습을 담아 올린 영상 대부분이 쇼틀클립앱으로 중국인들이 촬영한 것이다.집 안에 갇힌 사람들이 지루함을 이기지 못하고 창의력을 발휘하기 시작했고, 그 과정에서 만들어낸 짧은 영상들은 같은 상황에 처한 사람들의 공감을 얻었다.알리바바의 기업용 메신저 딩딩(钉钉)은 코로나 시국 가장 핫한 앱으로 떠올랐다. 춘제 직후 처음으로 국민 메신저 위챗을 제치고 SNS앱 다운로드 1위를 기록하기도 했다. 중국 2만여개 학교들이 온라인 강의 플랫폼으로 딩딩을 사용하기로 한 덕분이었다.뿐만 아니라 코로나 사태를 계기로 많은 기업들이 재택근무에 돌입함에 따라 기업용 메신저를 사용하는 사례가 늘어났다. 기업용 메신저의 편의성을 경험한 다수 회사에서 코로나 이후에도 해당 플랫폼을 지속 사용할 가능성이 높다고 전문가들은 관측한다.사실 신선식품 온라인 배송은 중국에서도 별로 놀라울 일이 아니다. 몇 년 전부터 허마(盒马) 등 신선식품 온-오프라인 연계 마트가 대도시를 중심으로 인기를 얻은 바 있다. 다만 이전까지는 신선식품 배송이 대도시-젊은 세대의 전유물이었다면, 이번 코로나 사태로 인해 그 윗세대까지 신선식품 온라인 주문이 보편화 되었다는 분석이다.이전까지는 어르신들이 온라인 배송의 신선도에 대한 의구심을 품고 있었지만, 이번 코로나를 계기로 ‘어쩔 수 없이’시켜 본 뒤, 편견을 거두게 됐다는 것이다.특기할 만한 점은, 코로나 발발 이후 흥한 앱들 중 상당수가 알리바바(阿里巴巴) 텐센트(腾讯) 바이두(百度) 바이트댄스(字节跳动) 등 중국 IT 대기업과 연관되어 있다는 사실이다.우선 텐센트는 코로나 수혜를 본 앱의 지분이 가장 높은 회사다. SNS, 뉴스 정보, 게임, 동영상 등 영역에서 상위를 차지하고 있다.텐센트 산하 게임 왕저룽야오(王者荣耀 왕자영요)와 허핑징잉(和平精英 화평정영)은 여전히 업계 최강이지만, 지난 1년 사이 액티브 유저수가 큰 폭으로 감소하는 추세였다. 그러나 춘절 이후 일일 액티브 유저 증가율이 가장 높은 게임으로 꼽히며, 코로나 시국이 단기적으로는 새로운 전기가 될 것이라는 관측이 나오고 있다.그러나 기업용 메신저와 클라우드 서비스의 경우, 라이벌인 알리바바에 밀리는 경향을 보였다. 알리바바 기업용 메신저 딩딩이 코로나 발발 이후 급속도로 확산 보급됐기 때문이다. 그밖에 알리바바 산하 ‘허마’는 신선식품 배달앱 가운데 이용자수 증가율 1위를 차지했다.중국 IT업계 양대 B라 불리는 바이두(百度)와 바이트댄스(字节跳动)도 빼놓을 수 없다. 특히 바이트 댄스는 산하에 쇼트클립앱 틱톡과 뉴스정보앱 진르터우탸오를 모두 보유하고 있어, 이번 코로나 모바일 전쟁에서 승기를 잡았다.바이두는 뉴스정보 분야에서는 바이트댄스의 진르터우탸오에 다소 밀렸지만, 산하 동영상 스트리밍 플랫폼 아이치이(爱奇艺) 덕분에 체면을 세웠다는 평가를 받는다.그밖에 쇼트클립앱 콰이는 라이벌 틱톡과의 경쟁에서 밀리지 않아 눈길을 끌었다. 춘제 이후 일일 액티브 유저 증가율이 15%에 달했으며, 그 증가폭이 일일 액티브 유저수 1억 이상 앱 가운데 가장 높았다. 틱톡의 경우 증가율이 4%에 그쳤다.코로나 발생을 기점으로 쇼트클립, 뉴스정보, 온라인 교육, 원격 근무 등 생태계가 각광받고 있다. 그러나 감염병 종식 이후의 판도는 아직 단언할 수 없다. 집에 있는 여가시간이 사라지고, 원래의 일상으로 돌아가면 게임, 동영상, 메신저 등에 쏟던 주의력도 분산될 가능성이 높다.대혼란의 시기를 거치면서 경쟁은 더 치열해질 것이다. 코로나 이후 짜여진 새로운 국면에 최후의 승자는 누가 될 것인가. 코로나 시국 중국 IT업계를 둘러싼 핵심 쟁점이다.차이나랩 홍성현