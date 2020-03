한국 경제, 코로나 돌파구는? 한국무역학회, SSCI 저널 특별호 기획

한국 무역학의 가장 권위 있는 학회인 한국무역학회(김학민 회장)는 현재 코로나 바이러스 사태를 극복하기 위해 국민들과 정부가 총력을 기울이고 있는 상황에서 이 위기 극복 후 닥쳐올 경제적 문제에 대한 우려를 전했다.블랙 스완 같이 등장하고 있는 바이러스 및 보호무역주의 강화 등의 문제를 돌파하기 위해 학회에서는 국제전문학술지인 Journal of Korea Trade(SSCI 저널)를 통해 2020년 특별호를 기획하고 원고를 모집한다.논문 주제는 [아시아를 향하여: 지속가능 개발을 위한 협력, Towards Asia: Its Cooperation for Sustainable Development] 이며, 경희대학교 무역학과 황윤섭 교수가 초대편집위원장(guest editor)을 맡았다.황윤섭 교수는 “이번 특별호는 신보호무역주의를 극복하고 새로운 성장 동력을 찾기 위한 담론을 담아내고자 기획했습니다. 특히 현재 코로나 바이러스로 인해 많은 어려움을 겪고 있는 우리나라가 이후 다가올 경제적 파장에 대한 담론을 형성하고 경제적 방향성을 제시한다는 중요한 의미를 가지고 있습니다. 이를 위해서는 무역학 뿐 아니라 지역학, 경제학, 사회학, 정치학 등 다학제적 접근이 필요합니다. 국내외 관심 있는 많은 학자들의 원고를 기대하고 있습니다.”라고 말했다.특별호 원고는 8월 19-21일 제주도에서 개최되는 ‘한국무역학회 세계학술대회 및 제1회 제주 글로벌비즈니스 서밋 포럼’에서 발표할 기회가 주어진다.문의 및 원고 접수는 한국무역학회의 이메일로 보내면 된다. 원고 마감은 7월 19일이다. 접수된 모든 원고는 심사위원 2인의 동료평가(peer review)를 통해 게재여부가 확정된다. 출판은 2020년 9월 예정이다.온라인 중앙일보