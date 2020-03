[글로벌피플] '세기의 경영자' 잭 웰치 철(鐵)의 경영 저물다

20년간 GE 지휘한 '세기의 경영자'

90년대 경영계의 교과서 같은 존재

'불도저식 경영' 후세에 평가 엇갈려

“세계 1위가 될 수 없는 사업부는 전부 매각하라,”우등생이 아니면 모조리 내치라고 외쳤던 ‘철(鐵)의 경영인’ 잭 웰치(Welchㆍ85) 전 제너럴 일렉트릭(GE) 8대 회장(1981~2001년 재임)이 2일(현지시간) 신부전증으로 별세했다.21세기가 스티브 잡스 애플 창업자의 시대였다면, 20세기는 단연 웰치 전 회장이 세계 경영의 룰을 정하던 때였다. 목표를 세우고 직원들을 끊임없이 채찍질하는 ‘불도저식 경영’은 90년대 전 세계 기업인과 경영학도에게 바이블처럼 여겨졌다. 170㎝로 큰 키는 아니었지만, 웰치가 경영계에 남긴 족적은 거대하다.GE 입사 21년 만인 81년 웰치는 45세 나이로 최고경영자(CEO) 자리에 오른다. 취임과 동시에 엄청난 강도의 구조조정을 진두지휘했다. 열정과 능력을 갖춘 ‘상위 20%’, 잠재력이 있는 ‘70%’, 실적이 나쁜 ‘하위 10%’의 기준으로 직원을 분류하는 이른바 ‘활력 곡선(vitality curve)’ 개념을 창안했다. 상위 20%에겐 보너스를 안겼고, 하위 10%는 해고했다. 그는 GE 170여 개 사업부 가운데 110여 개를 없앴고, 취임 5년 만에 내보낸 직원은 11만명에 달했다.사람을 하도 많이 자르다 보니 ‘뉴트론 잭(Neutron Jackㆍ중성자탄 잭)’이라는 악명도 얻었다. 중성자탄이 터지면 건물은 남기고 인명만 피해를 주는 것과 같이, 웰치가 한 번 다녀간 공장은 대규모 인력 감축을 한다는 의미에서다.그가 GE 회장으로 일하는 20년 동안 GE 그룹 매출은 4배 이상 증가했고, 시가총액은 30배 가까이 늘었다. 취임 당시 주당 1달러대에 그쳤던 GE 주가는 그의 재임 막바지인 2000년 9월 55달러로 치솟았다. 지금도 깨지지 않는 기록이다. 2일 GE 주가는 11달러로 웰치 재임 시절의 5분의 1에 불과하다.GE의 성과는 웰치식 경영의 전 세계적 유행을 불러왔다. 웰치는 엄격한 품질 관리 시스템인 ‘식스 시그마(Six Sigma)’, 직장 내 업무 절차를 간소화하고 관료주의적 문화를 없애는 ‘워크아웃’ 프로그램을 주창했다. 전 세계 수많은 기업인은 웰치가 만든 경영이론을 배우고, 도입했다.웰치가 한국 경영계에 미친 영향도 상당하다. 특히 그의 경영론은 삼성그룹이 지향하는 바와 닮은 면이 많았다. 이건희 회장은 93년 신(新)경영을 선포하면서 GE의 혁신방법론을 모델로 삼았다. ‘마누라ㆍ자식 빼고 다 바꿔라’는 이 회장의 그해 프랑크푸르트 선언은 ‘변화가 필요하기 전에 먼저 변하라(Change before you have to)’는 웰치의 변화론에 뿌리를 두고 있다.95년 삼성SDI는 GE의 ‘식스 시그마’를 도입했다. 이건희 회장은 2002년 당시 만 34세였던 이재용 삼성전자 상무보를 GE의 인재사관학교인 크로톤빌 연수원에 보내 한 달간 혁신 방법론을 배우도록 했다.하지만 웰치에 대한 평가는 극과 극이다. 한쪽에서는 ‘경영의 귀재’라고 부르지만, 다른 한쪽에서는 ‘구(舊) 경영의 화신’이라고 평가절하한다. 99년 그를 최고 경영자로 꼽았던 포천은 지난 2006년에 ‘미안합니다, 잭 (Sorry, Jack)!’이란 제목의 표지 기사를 10쪽에 걸쳐 실었다.한때 미국 경영의 교과서였던 웰치의 경영전략은 이제는 ‘낡은 성공이론’이라며 경영 현장에서 퇴장해야 한다는 얘기었다. 무자비한 구조조정으로 확보한 경쟁력과 실적이 지속가능하냐는 의문이었다.2001년 웰치는 GE에서 물러난다. 불명예 퇴진이었다. 웰치에게 ‘경영의 귀재’란 수식을 안겼던 신사업인 금융 부문에서 수익 부풀리기가 있었다는 회계 부정 의혹이 함께 일었다. 금융 부문은 GE 순익의 40~50%를 담당하는 효자 사업이었다. 웰치의 퇴진 이후 GE는 내리막길을 걷는다.웰치의 부재가 GE의 부실로 이어졌다는 평가가 나왔다. 물론 반론도 거셌다. 웰치식 경영 혁신이 가져온 후폭풍이란 지적도 동시에 나왔다. 웰치가 키웠던 GE 금융 부문에서 부실이 커지기 시작하면서 이런 비판에 힘이 실렸다. 웰치의 후임이었던 제프리 이멜트는 취임 3년 여 만에 금융 부문 정리에 나설 수밖에 없었다.GE의 전통 주류 사업이었던 제조업 부문도 빠르게 후퇴했다. 웰치식 구조조정이 GE 제조업의 핵심 경쟁력을 해쳤고, 혁신의 타이밍도 놓치게 했다는 분석이 뒤따랐다.2018년 GE는 미국 뉴욕 주식시장의 우량 대표주를 묶어놓은 다우존스산업평균지수에서 퇴출됐다. 연이은 실적 악화로 주가 비중이 크게 낮아졌기 때문이다. 경영 혁신의 상징이었던 GE의 초라한 퇴장이다. 90년대식 ‘상위 1%’ 성과 중심 시대는 저물었다. 창의로 무장한 ‘새로운 1%’가 현재 경영계의 화두다. 웰치의 별세는 이런 변화의 한 단면을 보여준다.배정원 기자 bae.jungwon@joongang.co.kr