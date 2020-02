한 가지만 아는 고슴도치 vs 여러 가지 아는 여우, 승자는…

■ 자유는 자유다 … 평등·공정도 정의도 자유를 대체할 수 없어

「

“부정의·가난·노예제·무지와 같은 문제들은 개혁이나 혁명으로 고칠 수 있다. 하지만 인간은 오직 악(惡)과 싸우며 사는 것이 아니다. 인간은 개인적이거나 공동체적인 포지티브(positive) 목표로 산다. 인간이 추구하는 다양한 목표는 대다수가 예측가능한 경우가 흔하지 않으며 어떤 때는 공존할 수 없다.”

-『자유에 대한 에세이 4편(Four Essays on Liberty)』(1969)



“자유는 자유다. 자유는 평등도 공정도 정의도 인간의 행복도 조용한 양심도 아니다.”

-『자유의 두 개념(Two Concepts of Liberty)』(1958)



“인간사에서 완벽한 해법은 실용적으로나 원칙적으로 불가능하다. 작심하고 완벽한 해법을 시도하면 그 결과는 고통·환멸·실패일 가능성이 크다.”

-『인간성이라는 굽은 목재: 지성사의 여러 장(章)(The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas』(1990)



“허풍 없이 기존 생각의 저항을 물리친 새로운 진리는 희귀하다.”

-『비코와 헤르더(Vico and Herder)』(1976)



“우주에 대한 묘사와 설명을 시도하지 않고서는, 인간이 살 수 없다.”

-1962년 ‘선데이타임스’



」