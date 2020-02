샤론 최 "관심에 감사...내가 내놓고픈 영화는 한국의 작은 이야기"

19일 버라이어티에 단독기고

좋은 통역은 공감의 영역..."영화 기생충을 만든 건 공감"

SNS상에서 인기 실감..."뷰티 광고까지 들어왔다던데" 농담도



봉준호 감독보다 한국에서 더 스타가 된 봉 감독의 통역사 샤론 최가 미국 연예매체에 단독 기고문을 실었다.19일 미국 매체 버라이어티에 실린 기고문에는 봉준호 감독과의 인연과 자신의 통역 업무에 대한 소회, 영화에 대한 애정 등이 담겼다. 버라이어티는 1905년부터 출판된 주간 잡지이며 영화 산업이 발달하며 할리우드 소식을 전하는 일간지가 1933년부터 시작됐다.샤론 최는 “2019년 4월 이메일로 봉준호 감독의 통역 의뢰를 받았지만, 단편 영화 각본을 쓰느라 메일을 확인하지 못해 불발됐다”고 말했다. 봉 감독의 의뢰를 본의 아니게 놓친 셈이 됐다.그는 느낌표(!)를 마구 입력했다가 겨우 마음을 다잡고 최대한 ‘프로답게’ 답장을 보냈다. 샤론 최는 “다음번에는 가능하오니 부디 다시 연락해주세요”라고 답을 보냈고 며칠 후 통역 요청이 들어왔다. 그는 “가장 좋아하는 메모지와 펜을 가지고 책상에 앉아 화장실에 가지 않아도 되도록 방광이 한 시간 가량 버텨주기를 기도했다”고 당시 상황을 설명했다.그 전까지 샤론 최의 통역 경험은 1주일에 불과했다. 이창동 감독의 작품 ‘버닝’과 관련된 통역이었다. 통역은 처음부터 매끄럽지는 않았다. 샤론 최는 “통역 중에 봉 감독이 만든 영화와 관련된 참고사항을 놓쳤을 때, ‘이젠 다른 통역사가 화장실 걱정을 하겠구나’라고 확신했다”고 말했다. 봉 감독님 통역 업무는 더는 못하겠다고 지레 생각한 것이다.그의 걱정과는 달리 샤론 최는 전담 통역 자리를 꿰차게 된다. 샤론 최는 "지난 6개월간 목소리를 보존하려고 노력하면서 끝없이 허니 레몬차를 주문했다"고 말했다.일반인들이 보기에는 봉 감독의 속에 들어갔다 나온 듯한 감칠맛 나는 통역을 구사하는 샤론 최에게도 불안은 있었다. 그는 “내가 존경하는 그분의 말을 잘못 전달하지 않을까 하는 불안감과 싸우고 있었다”고 고백했다. 그는 “무대 공포증에 대한 유일한 치료법은 무대 뒤에서 하는 10초간의 명상이었고 그들이 보고 있는 사람은 내가 아니라는 점을 아는 것뿐이었다”고 말했다.그의 불안 치료법은 이제 통하지 않을 것 같다. 무대에서의 샤론 최는 누구 못지않게 주목받는 존재가 됐으니 말이다.그는 "봉 감독과 함께 한 모든 여정은 특권 그 자체였다"고 고백했다. 그러면서 그는 "무엇보다도 진정한 선물은 내가 이 일을 하는 동안 매일 보는 팀원들과 아티스트들과 맺게 된 일대일 관계들이다"라고 적었다. 그는 "이 사람들과 다시 일할 기회를 얻기 위해 내 인생의 다음 해를 최선을 다하며 보낼 것이다"라고 덧붙였다.그는 자신이 준비 중인 영화에 대한 구상도 밝혔다. 샤론 최는 "내 마음과 가까운 한국을 배경으로 한 작은 이야기(a small story set in Korea that's close to my heart)"라고 규정했다. 그러면서 그는 "봉 감독이 마틴 스콜세지의 진심 어린 말을 인용한 것처럼, '개인적인 것이 가장 창조적이다'라고 덧붙였다.그는 자신이 영화에 매료된 배경도 밝혔다. 역설적이게도 그가 영어와 한국어에 뛰어난 능력을 지녔기 때문에, '통역이 필요치 않은' 시각적 언어에 끌렸다는 것이다.그는 "평생 나는 영어와 한국어, 둘 중 하나를 선택해야 하는 것에 좌절해 왔기 때문에 영화의 시각적 '언어'에 반하게 됐다"고 말했다. 그는 "영화는 나의 내부 세계를 외부 세계와 소통할 수 있는 언어로 번역하는 것과 비슷한 과정이지만, 원문의 근사치에 불과한 등가물을 검색할 필요가 없는 것이 영화의 언어였다"라고 말했다.뛰어난 통역사인 그가 강조한 것은 언어 자체가 아니라 사고의 유연성과 공감능력이었다.그는 "심리학자들에 따르면 통역은 뇌의 '언어'영역이 아니라 '사고의 유연성'을 통제하는 부분을 포함한다"면서 "유연성은 영화 '기생충'을 지금의 위치로 올려놓았으며, 유연성은 이해와 공감을 증진한다"고 말했다. 샤론 최는 "공감은 서로 다른 사람 사이의 격차를 해소한다"고 덧붙였다.갑작스러운 인기를 실감한 듯, 그는 SNS의 폭발적인 반응에도 소감을 남겼다. 그는 "SNS에서 내 얼굴을 보는 것은 너무 기괴했다"면서 "비아그라 광고를 위해 해시태그에 내 이름을 넣은 일련의 봇 트윗을 발견하기도 했다"고 말했다. 그는 "심지어 뷰티 광고 제의도 있다고 들었다"면서 "이 영화에 대한 온기를 내게 전해 준 이들에게 감사하고, 한국 정부가 2월 9일을 국가 '기생충의 날'로 선포한다고 해도 놀라지 않을 것"이라는 유머러스한 코멘트를 덧붙였다.많은 이들의 관심은 감사하지만, 샤론 최가 진짜 하고 싶은 일은 많은 이들의 공감을 이끌어낼 영화를 만드는 일이다. 그는 자신의 이름이 더는 스팸 광고용으로 뜨지 않고 오직 영화감독 샤론 최로 불릴 수 있기를 학수고대하고 있다. 그는 "당분간은 나와 노트북 컴퓨터뿐이고, 지금 내가 하는 유일한 번역 작업은 나와 영화 언어 사이의 일이다"라고 글을 맺었다.서유진 기자 suh.youjin@joongang.co.kr