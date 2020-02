세종대 융합예술대학원 음악학과 황문희 교수, 피아노 독주회 개최

세종대학교(총장 배덕효) 융합예술대학원 황문희 음악학과 초빙교수는 오는 2월 23일 오후 5시 세종문화회관 체임버홀에서 음악산책 Ⅳ 피아노 독주회를 연다.황 교수의 음악산책은 지난 2017년 첫 공연을 보였으며, 올해 4번째이다.이번 독주회는 황 교수가 국내 팬들을 대상으로 자신의 음악적 기량을 마음껏 펼쳐 보일 예정이다. 연주는 〈Fantasie and Fugue in a minor BMV 904〉, 모차르트의 〈Sonata No.11 in A Major, KV. 331〉, 프로코피에프의 〈Selections from Romeo and Juliet for piano Op. 75〉, 쇼팽의 〈Andante Spianato and Grand Polonaise Brillante Op. 22〉를 하게 된다.황문희 교수는 “음악산책 시리즈를 선보인 지 어느덧 네 번째 무대를 갖게 됐다. 청중들이 가족이나 친구들과 산책하듯 즐거운 마음으로 와서 힐링했으면 한다. 음악으로 청중들과 진정한 소통을 나누고 싶다”라고 말했다.황 교수는 최근 뉴욕 카네기 와일홀에서 성공적인 독주회를 개최했으며, 불가리아의 소피아필, 체코의 야나첵필, 폴란드의 오폴레필, 러시아의 국립 에미타쥐 오케스트라와 협연한 바 있다. 올 6월에는 세종대학교 융합예술대학원 동문을 위한 창단 음악회를 개최할 예정이다.온라인 중앙일보