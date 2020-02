LG유플러스, 학습만화 'Why?'시리즈 VR콘텐트로 무료 제공

LG유플러스는 초등학생용 학습만화 'Why?' 시리즈를 3차원 가상현실(VR) 콘텐트로 제작해 6일부터 무료로 제공한다.'Why?' 시리즈는 아동도서전문기업인 예림당이 출판한 교육만화 시리즈로, 과학·수학·인물·한국사·세계사·코딩 등 다양한 분야의 지식을 어린이 눈높이로 풀어냈다. 2001년 처음 출판된 뒤 지금까지 국내에서만 7800만부가 팔린 베스트셀러다.LG유플러스는 'Why?' 시리즈 가운데 '멸종 위기 동·식물' '가상현실과 증강현실' '토목과 건축' '카메라' '기생충' '해충과 익충' 등 6권의 내용을 기반으로 3D 애니메이션과 음향효과를 사용해 실감형 VR 콘텐트로 제작했다.LG유플러스의 5G 가입자들은 6일부터 'U+ VR' 앱의 교육 카테고리에서 해당 콘텐트를 무료로 이용할 수 있다. 최윤호 LG유플러스 AR·VR 서비스담당(상무)은 "'AR 생생 도서관'에 이어 아이들 눈높이에 맞춘 3D VR 콘텐트인 'Why 시리즈'를 선보이게 됐다"면서 "향후 5G를 기반으로 더 많은 실감형 교육 콘텐트를 제공하겠다"고 말했다.박형수 기자 hspark97@joongang.co.kr