BTS, 골든디스크 역사 새로 썼다…음반·음원 대상 첫 싹쓸이

■ 제34회 골든디스크어워즈 음반 부문 수상자

대상 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA’

본상 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA’

뉴이스트 ‘Happily Ever After’

몬스타엑스 ‘WE ARE HERE’

백현 ‘City Lights’

세훈&찬열 ‘What a life’

세븐틴 ‘An Ode’

슈퍼주니어 ‘Time_Slip’

트와이스 ‘Feel Special’

GOT7 ‘SPINNING TOP: BETWEEN SECURITY & INSECURITY’

NCT DREAM ‘We Boom’

베스트 퍼포먼스 아스트로 (여자)아이들

베스트 OST 거미 ‘기억해줘요 내 모든 날과 그때를’

틱톡 골든디스크 인기상 방탄소년단

왕이윈 뮤직 팬스 초이스 케이팝 스타상 방탄소년단

코스모폴리탄 아티스트상 뉴이스트 트와이스



