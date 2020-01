‘기생충’ 골든글로브 품나?…봉준호·송강호 시상식 참석

봉준호 감독의 ‘기생충’(Parasite)이 77회 골든글로브 시상식에서 최우수 외국어영화상을 수상할 가능성이 유력하다는 현지 보도가 나왔다.미국 할리우드 연예매체 더 랩은 3일 '베스트 모션 픽처-포린랭귀지' 부문 후보에 오른 ' 더 페어웰'(The Farewell·중국계), '레미제라블'(Les Miserables·프랑스), '페인 앤 글로리'(Pain and Glory·스페인), '포트레이트 오브 어 레이디 온 파이어'(Portrait of a Lady on Fire·프랑스·국내개봉명 '타오르는 여인의 초상'), '기생충' 다섯 작품 가운데 '예상되는 수상작'(Predicted winner)으로 '기생충'을 꼽았다.'기생충'은 이 부문에서 스페인 출신 거장 페드로 알모도바르 감독의 '페인 앤 글로리'와 치열하게 경합할 것으로 보인다.'기생충'은 골든글로브 감독상, 각본상, 외국어영화상 3개 부문 후보에 올랐다.봉 감독은 마틴 스코세이지('아이리시맨'), 쿠엔틴 타란티노('원스 어폰 어 타임…인 할리우드'), 샘 멘데스('1917'), 토드 필립스('조커') 등과 감독상을 놓고 경쟁한다.매체는 '원스 어폰 어 타임…인 할리우드'를 연출한 쿠엔틴 타란티노 감독을 감독상 수상자로 예상했다.각본상 후보에는 '기생충' 이외에 '원스 어 폰 어 타임…인 할리우드', '아이리시맨', '결혼 이야기', '두 교황'이 이름을 올렸다.77회 골든글로브 시상식 오는 5일 오후 5시(한국시간 6일 오전 10시) 미국 로스앤젤레스 베벌리힐튼호텔에서 열린다.할리우드 외신기자협회(HFPA)가 주관하는 골든글로브 시상식은 아카데미상과 더불어 미국 양대 영화상으로 꼽힌다.또 2월 열리는 아카데미상(오스카) 수상 결과를 예상할 수 있는 전초전으로도 불린다.앞서 봉 감독과 배우 송강호, 조여정, 이정은 등이 시상식 참석을 위해 미국 현지로 출국했다.정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.kr