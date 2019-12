동성컴텍, 2019 올해의 우수브랜드 대상 1위 수상

동성컴텍이 중앙일보에서 후원하는 2019 올해의 우수브랜드 대상 1위를 수상했다. 30년의 경력과 노하우, 기술을 바탕으로 고객의 신뢰를 최우선으로 하는 분석장비 전문기업 동성컴텍은 장비가 필요한 고객이 최적의 상태로 사용할 수 있도록 최상의 서비스를 제공 중이다.동성켐텍은 Agilent, GC, HPLC, MSD, Phenomenex 분리분석 제품 등 정밀기기 및 과학기기 판매뿐 아니라 국가 기관의 불용 HPLC, GC, GCMSD 등 장비의 활용 기관으로의 이전 설치 교육 AS, 응용지원과 실험실 안전 장비의 컨설팅, 설치, 기술지원, 응용 교육, A/S 등 화학분석장비 전반에 대한 토탈 솔루션 서비스를 제공한다.또한 고객의 예산에 맞는 중고 기기, 새 제품 공급과 실험에 필요한 장비와 더불어 소모품 공급까지 원스톱으로 이루어지기 때문에 관리, A/S, 설치 등과 같은 소비자들의 번거로움을 크게 줄이며 호평을 받았다.이성인 대표는 “시대 흐름을 빠르게 따라갈 수 있도록 자체적인 기술 개발과 고객 니즈 충족을 위하여 노력하고 있다. 뜻깊은 상을 받은 만큼 온라인 응용 기술지원 멘토의 역할을 위해서도 앞으로 더욱 노력하겠다”고 수상 소감을 전했다.온라인 중앙일보