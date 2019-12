[영상] 지난 10년 세상을 바꾼 IT 트렌드 TOP 10

미국 IT 매체 씨넷(CNET) 선정, 지난 10년 세상을 바꾼 IT 트렌드 톱 1001. 4G LTE4G LTE의 도입은 3G 환경에서 제한적이었던 스마트폰의 능력에 날개를 달았다. 앞으로 본격화될 5G는 4G보다 10배에서 100배까지 빨라질 전망이다.02. 아이패드스티브 잡스가 2010년 1월 아이패드를 발표했다. 이 기기는 이제 휴대용을 넘어서 개인용 컴퓨터의 자리를 대체하며 빠르게 발전하고 있다.03. 클라우드, 빅데이터, AIIT 기술 발전을 돕는 하나의 트렌드는 클라우드, 빅데이터, AI 등 새로운 기술의 등장이다. AI 비서부터 사진 백업까지 다양한 IT 제품이 놀라운 신기능을 제공한다.04. TV 시장의 변화스마트폰과 태블릿, 애플TV와 같은 스트리밍 박스와 넷플릭스, 유튜브의 등장은 TV 시청 방법을 송두리째 바꿔 놓았다. TV 산업의 대변혁이 진행 중이다.05. 스마트한 건강 관리애플워치, 핏빗 같은 스마트기기의 대중화와 다양한 건강관리 앱의 등장은 식사량·칼로리 계산, 수면 관리까지 스마트한 건강관리에 도움을 주고 있다.06. 테슬라와 자율 주행차테슬라의 선도적인 전기자동차와 자율주행차 개발은 다른 대형 자동차 회사에 큰 자극제가 되었다. 하지만 테슬라의 ‘오토파일럿’ 안전문제는 논쟁의 대상이다.07. 웨어러블 시대웨어러블기기 애플워치는 세계에서 가장 잘 팔리는 시계가 됐다. 사람들은 이제 웨어러블기기를 이용해 알림을 받고, 운동 목표를 정하고 달성하고 관리한다.08. AI 스마트 스피커아마존 알렉사와 같은 AI 기술을 탑재한 스마트 스피커의 등장으로 타이머 설정, 음악, 뉴스, 날씨를 확인하는 것이 자연스러운 일상이 됐다.09. 무선 이어폰 에어팟의 성공지난 10년 논란이 많았던 애플 스마트폰의 혁신 중 하나가 이어폰 잭을 없애기로 한 결정이다. 하지만 이는 무선이어폰의 대명사인 ‘에어팟’의 대성공으로 이어졌다.10. 우버, 에어비앤비우버, 리프트, 에어비앤비 같은 공유 서비스들의 등장으로 사람들은 더 쉽고 저렴하게 차량을 이용하고 숙소에 머무를 수 있게 됐다. 공유경제의 시작이다.심정보 기자 shim.jeongbo@joongnag.co.kr