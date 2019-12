트럼프, “北 성탄 선물 멋진 선물일 수도” … “뭐든 성공적 처리”

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 북한이 예고한 ‘성탄 선물’에 대해 “아마도 멋진 선물일 수 있다”면서 “어떤 선물이라도 미국이 매우 성공적으로 처리할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 미국 플로리다주 팜비치에 있는 마라라고 리조트에서 기자들과 만나 이같이 말했다고 로이터 통신 등 현지 언론이 보도했다.트럼프 대통령은 북한의 장거리 미사일 발사 가능성을 묻는 질문에 “무슨 일이 일어날지 지켜보자”고 답했다. 그러면서 북한의 ‘성탄 선물’이 좋은 쪽으로 놀라게 하는 것일 수도 있다고 말했다고 통신은 전했다.트럼프는 북한이 예고한 ‘성탄 선물’을 두고 ‘꽃병’을 예로 들면서 ‘좋은 선물’이 올 수도 있다고 강조했다. 트럼프는 “어쩌면 그(김정은 북한 국무위원장)가 나에게 아름다운 꽃병을 보내는 선물일지도 모른다.”(Maybe it’s a present where he sends me a beautiful vase.)고 말했다.북한은 대미 압박을 높여가며 성탄 선물을 공언한 상태다. 이를 두고 북한이 대륙간탄도미사일(ICBM)이나 위성탑재 장거리 로켓 발사에 나설 것이란 전망과 미국을 크게 자극할 만한 도발은 하지 않을 것이라는 관측이 엇갈리고 있다.임선영 기자 youngcan@joongang.co.kr