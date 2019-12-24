◆중앙일보◆뉴스제작국▶뉴스제작1팀장 이진수◆뉴스플랫폼담당▶기획1팀장 육근영▶개발1팀장 한용수▶디자인팀장 임희정◆데이터전략실▶데이터전략팀장 김형준◆뉴스총괄▶서비스2팀장 김효은▶기획운영팀장 이학진
◆중앙일보M&P◆마케팅부문▶파트너BU장 김맹호▶마케팅BU장 최회준▶솔루션BU장 김도희▶파트너지원팀장 송병준▶마케팅1팀장 조승민▶마케팅2팀장 유차선▶마케팅3팀장 백두규▶BS팀장 한석민▶강남지점장 김도환▶송파지점장 최진철▶동작지점장 이재호▶양천지점장 노준호▶종로지점장 양승민▶성동지점장 남시준▶마포지점장 박경철▶노원지점장 최종복▶부산영업소장 하윤수◆프린팅부문▶프린팅BU장 이남택▶운영담당 백재용▶인쇄영업팀장 김민석▶경영관리팀장 한상윤▶강남공장 제작1팀장 조성현▶강남공장 제작2팀장 김홍준◆경영지원실▶경영지원담당 이광석▶재무팀장 박성주
◆상명대▶대학기본역량진단준비위원회 위원장 서은숙▶대학원장 김정욱▶평생교육원장 정원순▶천안캠퍼스 부총장·연구·산학혁신원장·상명수련원(천안)장 김기봉▶ 공과대학장 이준하
[인사] 중앙그룹 外
중앙일보 2019.12.24 00:04
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