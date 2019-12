[열려라 공부+] 인문·공학 융합 교육 탄탄, 취업 상담·코칭·컨설팅 전략 꼼꼼

글로벌 인재의 산실

국내외 유수 기업서 환영 받아

한국뉴욕주립대 스토니브룩대학은 런던 타임스가 선정한 고등교육기관 세계 대학 순위 상위 1%에 꼽히는 명문이다. 한국뉴욕주립대를 졸업하면 스토니브룩대학의 학위를 받게 된다.세계적인 명문대 졸업생인 만큼 취업 성적표도 우수하다. 2012년 개교한 이래 한국뉴욕주립대 졸업생은 모두 179명. 외국교육기관 졸업생 취업통계 조사(2018년 기준) 결과, 취업률이 75%를 상회한다. 슬로건인 History Makers, We change the World(역사를 새롭게 바꾸고 세상을 변화 시키자)를 외치며 국내외로 뻗어나가고 있다. 졸업생들은 페이스북 싱가포르, 마이크로소프트 코리아, 구글 코리아, GM 코리아 등 외국계 기업과 LG전자·LG C&S·현대중공업·셀트리온·대한항공 등 대기업에서도 환영 받는 인재로 성장하고 있다. 학생들은 공학을 기반으로 학문 경계를 넘나들며 역량을 키우고 있다. 한국과 미국에서 3+1 프로그램을 수학하며 국내외에서 국제 감각을 가진 인재로 인정받고 있다.한국뉴욕주립대 커리어센터는 상담(Counseling)·코칭(Coaching)·컨설팅(Consulting)으로 구성된 3C 전략으로 취업 지원 서비스를 제공하고 있다. 매 학기 커리어 톡투유, 커리어 디자인스쿨(1·2년), 커리어 빌드업스쿨(3·4년) 등의 프로그램을 운영한다. 특히 국제 무대를 경험하는 인턴십 기회를 제공하고, 송도에 위치한 15개 유엔 산하기관과 긴밀한 협력을 맺고 있다. 매년 여름 뉴욕에 있는 유엔협회세계연맹(WFUNA) 인턴십에도 참여하고 있다.한국뉴욕주립대 스토니브룩대학은 응용수학통계학과·기계공학과·컴퓨터과학과·기술경영학과·경영학과 등 인문과 공학을 아우르는 융합 교육에 중점을 두고 있다.스토니브룩대학은 미국 국가 과학 재단이 선정한 연구와 학사 교육과정 융합의 우수성을 인정받은 10개 대학 중 하나다. 게다가 북미 상위 62개의 연구대학으로 인정받아 초청된 대학교만 가입할 수 있는 미국대학연합(Association of American Universities)의 회원이기도 하다.한국뉴욕주립대 원서지원센터는 미국 대학 입학에 궁금한 국내 학생과 학부모를 위한 맞춤형 입학지원 가이드다. 이달 12~14일, 내년 1월 16~18일 두 차례에 걸쳐 오전 10시부터 오후 5시까지 서울 코엑스 컨퍼런스룸에서 진행할 예정이다. 봄 학기 지원은 내년 1월 26일까지 온라인 접수로만 가능하다. 자세한 사항은 전화(032-626-1114)로 상담하면 된다.김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr