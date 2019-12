3일 방위비 4차 협상 날 "더 공정한 방위비 분담해야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) "주한미군 주둔이든 철수든 어느 쪽으로든 갈 수 있다"며 "한국은 방위비 분담을 더 공정하게 해야 한다"고 말했다. 한·미 방위비 분담(SMA) 4차 협상이 워싱턴에서 열리는 당일 주한미군 철수 카드를 처음으로 꺼내 분담금 인상을 압박한 것이다.트럼프 대통령은 이날 영국 런던에서 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장과 양자 회견 도중 한반도에 미군을 계속 주둔하는 게 미국의 국가안보 이익에 부합하느냐는 질문에 "그 문제가 논쟁이 될 수 있다"며 "나는 어느 쪽으로든 갈 수 있다(I can go either way)"고 했다. 그러면서 "나는 (주둔이든 철수든) 양쪽 다 주장할 수 있다"며 "우리가 그렇게 한다면, 그들(한국)은 방위비 분담을 더 공정하게 해야 한다"고 말했다.기자의 질문에 대한 답변 형식이지만 주한미군 계속 주둔 여부가 걸렸으니 방위비를 더 내라고 대놓고 노골적으로 요구한 셈이다. 트럼프 대통령이 지난해 6·12 싱가포르 1차 북·미 정상회담 기자회견에서 "언젠가 병사들이 돌아오기를 바란다"며 주한미군 철수 가능성을 언급한 적은 있지만 방위비 분담 협상 카드로 사용한 적은 이번이 처음이다.그는 이날 50억 달러를 언급하진 않았지만 "우리가 한국을 방어하는 데 엄청난 금액의 돈을 쓰고 있기 때문에 상당히 더 내는 게 공정하다고 생각한다"고 했다. 그러면서 지난해 10차 SMA 협상 과정을 언급하면서 "한국 방어에 수십억 달러가 드는 데 5억 달러밖에 내지 않는 것은 불공정하다"며 "3만 명의 병사를 주둔하며 휼륭하게 임무를 수용하는 데 몇 배 비용이 들기 때문에 돈을 더 내야 한다고 했더니 1년에 거의 5억 달러를 더 내기로 합의했다"고 말했다. 그러면서 "지금 한국이 분담금을 더 내도록 다시 협상 중인 데 그들이 부자나라이기 때문"이라고 거듭 압박했다.트럼프 대통령은 "한국 이외에 다른 5개 부자나라들과 같은 논의를 하고 있다"며 "사우디아라비아에 병력 추가 파병하는 데 그들은 우리에게 수십억 달러를 내고 있다"고 소개했다. 그러면서 "아베 신조 일본 총리도 내 친구지만 당신네는 부유한 나라이기 때문에 더 많은 돈을 내 우리를 도와야 한다고 얘기했다"고 덧붙였다.워싱턴=정효식 특파원 jjpol@joongang.co.kr