포스코 사무직, 출·퇴근 1시간 앞당긴다…"워라밸 차원"

포스코가 사무직 직원과 현장 엔지니어를 대상으로 다음 주부터 ‘8 to 5’ 근무제를 실시한다. 지난 9월 올해 임금·단체협상에서 노사가 합의한 데 따른 것이다.포스코 사무직 직원과 제철소 현장 상주 직원(엔지니어)은 오전 9시 출근해 오후 6시에 퇴근하는 ‘9 to 6’ 근무시간에 따라 근무해왔다. 하지만 포항 본사와 제철소, 광양 제철소 등은 출근하는 데 시간이 오래 걸리지 않아 출근 시간을 앞당기는 대신 퇴근도 일찍 하는 ‘8 to 5’를 선호해 왔다.대상 직원은 포스코 임직원 1만7000여명 가운데 24시간 가동되는 제철소 현장직원 6500여명을 제외한 1만여명이다. 제철소 직원 가운데 공정 관리를 맡는 엔지니어 등 지금까지 ‘9 to 6’ 근무를 해 온 직원도 포함됐다.현장직 직원은 4조 2교대로 근무하기 때문에 이번 근무제 변경에 해당하지 않는다. 현장직은 4개 근무조 가운데 2개 조가 휴일에 상관없이 하루 12시간씩 2일 일한 뒤 2일 쉬는 형태다.포스코 관계자는 “이른바 ‘워라밸(일과 여가 균형) 트렌드를 고려해 직원이 저녁 시간을 활용해 자기 계발에 매진하고 가족과 더 많은 여가를 보낼 수 있도록 근무시간을 조정하기로 했다”고 밝혔다.최정우 포스코그룹 회장은 ‘기업시민’을 경영철학으로 삼아 직원 행복과 ‘일과 삶의 균형’을 강조해 왔다. 이번 근무시간 조정 역시 현장 직원의 목소리를 반영한 결과라는 게 포스코 측 설명이다.이번 근무시간 조정에도 포스코 협력사의 근무시간에는 큰 영향이 없을 전망이다. 제철소 설비 공사나 유지 보수 등은 정해진 마감 시간에 맞춰 진행되기 때문이다. 제강 공정에 맞춰 이뤄지는 상당수 협력 공정 역시 지금과 큰 차이가 없을 것으로 보인다.이동현 기자 offramp@joongang.co.kr